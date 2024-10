Acceso scontro Zerbi e Pettinelli ad Amici: “Vessicchio tarocco”, la produzione invita i ragazzi a uscire

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Acceso scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 24. Come si è visto nel daytime del 28 ottobre, i due professori hanno discusso animatamente per via di un allenamento che la prima ha proposito a tutti i cantanti della scuola. Il collega ha avuto qualcosa da ridire in merito ed è entrato in studio interrompendo subito tutto.

L'allenamento di Pettinelli e l'irruzione di Zerbi: la produzione interviene

Anna Pettinelli ha deciso di far fare un allenamento di gruppo a tutti i cantanti della scuola, che consisteva nel preparare in 15 minuti un taglio del brano Ragazzo Fortunato di Joanotti e scrivere delle barre. Durante l'esecuzione in studio, però, ha fatto irruzione Zerbi con una barba finta e una bacchetta in mano, dicendo: "Assistevo a questo scempio della Vessicchia tarocca". Il riferimento è al maestro Beppe Vessicchio, volto storico del programma. "Non voglio nemmeno respirare la tua aria, non ti sopporto. Posso finire il mio allenamento?", ha reagito la prof. E mentre la lite diventava sempre più accesa, la produzione è stata costretta a intervenire per evitare che il tutto degenerasse e ha chiesto ai ragazzi di lasciare lo studio: "Vi devo chiedere di andare in zona relax queste non sono cose che vi riguardano".

"Vai avanti a fare il Vessicchio tarocco"

Mentre i ragazzi sono usciti dallo studio, Zerbi e Pettinelli hanno continuato a discutere. Il professore non vuole che l'allenamento della collega generi in alcun modo una classifica: "Se è un allenamento, non avrà una classifica immagino". "Hai sentito parlare di classifica? Ha la finalità di farli muovere e divertire un pomeriggio, affrontare la passione. Se non lo capisci, non ci posso fare niente", ha risposto la prof. Zerbi ha rincarato la dose: "Quali competenze hai tu per giudicare l'intonazione? Non le ho nemmeno io. Non sei Vessicchio". Per Pettinelli il collega è incoerente: "Quante volte hai detto a una persona che è stonata? Hai scritto una lettera a Trigno su questo". E ha poi aggiunto: "Sto facendo un gioco, non una classifica, non dire cazzate. Appena te ne vai rientro e continuo il mio allenamento". "Se per te è così, allora ok. Non avevo chiaro fosse un allenamento. Vai avanti a fare il Vessicchio tarocco", ha concluso Zerbi.