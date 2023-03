“Abbiamo subito minacce di morte anche noi”: Matilde Brandi e Manila Nazzaro replicano a Signorini Gli spettatori del Grande Fratello Vip a volte cedono al fanatismo e perseguitano chi, ai loro occhi, sembra mettere i bastoni tra le ruote al loro concorrente preferito. Manila Nazzaro e Matilde Brandi sono tra coloro che hanno subito minacce e insulti dai fanatici del reality.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 2 marzo, è tornato a parlare di come diversi concorrenti del reality da lui condotto, abbiano ricevuto minacce di morte. Il conduttore ha invocato l'obbligo di usare la carta d'identità per iscriversi ai social, perché gli insulti peggiori arrivano quasi sempre da profili fake. Due ex concorrenti del GF Vip, sono intervenute sulla questione.

Le minacce subite da Manila Nazzaro e Matilde Brandi

Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è detta d'accordo con il discorso pronunciato da Alfonso Signorini. Lei stessa è stata presa di mira dagli hater, una volta uscita dalla casa: "Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Grande fratello vip e le minacce che vengono rivolte ai concorrenti. L’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto. Imparate a sostenere chi vi piace e non ad insultare chi non vi piace". Manila Nazzaro le ha fatto eco, rimarcando come anche lei sia stata bersagliata da insulti e minacce, da parte di spettatori fanatici:

L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani”.

Il discorso di Alfonso Signorini

Prima di chiedere che diventi obbligatorio l'uso della carta d'identità sui social, Alfonso Signorini ha parlato del linciaggio subito da diversi concorrenti del Grande Fratello Vip: "A Nicole Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Giovanni Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente. La passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano alla situazione".