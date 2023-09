A TSQV lascia la musica per la famiglia, Maria: “Anche 50 anni di matrimonio sono un talento” “L’amore vince su ogni cosa, per amore ho fatto il macellaio senza sapere neanche che cosa fosse. Il negozio però mi ha lasciato fuori dal mondo della musica”. È la storia di Tonino, che a Tu Sì Sue Vales stupisce i giudici con una performance alla batteria davvero incredibile.

A cura di Giulia Turco

A Tu Sì sue Vales va in scena una performance che arriva dritta al sentimento dei giudici. Sul palco sale Tonino, un uomo che racconta di aver abbandonato, o meglio aver messo nel cassetto, il sogno della musica per potersi costruire una famiglia. La sua performance è una vera sorpresa.

La storia di Tonino che lascia la musica per la famiglia

Il signori Tonino racconta di avere costudito gelosamente la passione per la musica, in particolare per la batteria, che non ha mai smesso di suonare nel tempo libero, nonostante abbia scelto di decimare la sua vita a tutt’altro. Dopo essersi innamorato di una donna, che sarebbe diventata sua moglie, ha deciso infatti di costruirsi una famiglia e oggi non potrebbe essere più felice per la sua decisione. “L’amore vince su ogni cosa, per amore ho fatto il macellaio senza sapere neanche che cosa fosse. Il negozio però purtroppo mi ha lasciato fuori dal mondo della musica”. La musica però non lo ha mai abbandonato ed è sul palco di Tu Sì Sue Vales che Tonino decide, per una sera, di dare spazio al suo sogno. La sua esibizione alla batteria è strabiliante e sorprende i giudici. A restare particolarmente colpita è Maria De Filippi, che indirizza a Tonino parole di stima: “Complimenti per i 50 anni di matrimonio, quelli sono un vero talento. Complimenti per tua moglie e per la tua famiglia”, dice la padrona di casa. “Ti ho visto davvero isolato rispetto a tutto il resto mentre suonavi, eravate solo tu e la batteria e si vedeva, bravo”. Il concorrente prende anche i complimenti tecnici di Rudy Zerbi, al quale alla fine, come ogni buon batterista che si rispetti, regala una delle sue bacchette.

Una performance adrenalina per i giurati

Ad inizio puntata i giudici vengono coinvolti in una esibizione – sketch a dir poco da brividi. Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi vengono fatti posizionare su sgabelli mobili da un gruppo di studiosi di ingegneria. L’idea nasce da un video social: muovere le sedie come se i giudici stessero affrontando una montagna russa, davanti ad un video che mostra la loro visuale a bordo della giostra. È l’occasione perfetta per Sabrina e Maria di stuzzicarsi. “Non tenere Maria per favore”, chiede l’attrice ad uno dei ragazzi come per farla pagare alla conduttrice del crudele imprevisto.