video suggerito

A Tale e Quale Malgioglio nomina una ex di Enzo Paolo Turchi, poi ci ripensa: “Forse Carmen Russo non lo sa” Cristiano Malgioglio, nel corso della puntata di Tale e Quale Show di venerdì 1 novembre, ha tirato in ballo una ex fiamma di Enzo Paolo Turchi: “Chissà se Carmen Russo lo saprà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di venerdì 1 novembre di Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha tirato in ballo una ex fiamma di Enzo Paolo Turchi. Il giudice del programma, nel commentare l'esibizione di Justine Mattera nei panni di Don Lurio, ha nominato Lola Falana: "Ha avuto una storia incredibile con Enzo Paolo Turchi". Poco dopo, però, si è fermato: "Chissà se Carmen Russo lo saprà".

Cristiano Malgioglio e il retroscena su Enzo Paolo Turchi

Nella semifinale di Tale e Quale Show, in onda venerdì 1 novembre su Rai 1, Justine Mattera si è cimentata nell'imitazione di Don Lurio. La showgirl americana si è esibita sulle note di Testa Spalla che il coreografo aveva realizzato negli anni '70 con Lola Falana. Al termine della performance, Cristiano Malgioglio ha dato il suo giudizio, cogliendo l'occasione per ricordare Don Lurio: "È stato uno dei maggiori coreografi che abbiamo avuto, un ballerino straordinario. Mi chiamava Lupita perché diceva che ogni volta che mi vedeva gli ricordavo una lupa. I miei amici, infatti, mi chiamo lupita". Subito dopo ha aggiunto: "Don Lurio ha inventato le gemelle Kessler, che hanno avuto un successo incredibile. Ha portato in Italia anche Lola Falana, questa donna incredibile di origini cubane, ballerina, cantante e attrice. Pensa che lei, Lola Falana ha avuto una storia d'amore incredibile di due anni con Enzo Paolo Turchi. Chissà la nostra Carmen Russo se lo saprà". Carlo Conti lo ha subito interrotto: "Beh, ora lo sa".

Il rapporto tra Enzo Paolo Turchi e Lola Falana

Nel corso di una puntata di Domenica In in onda lo scorso maggio, Enzo Paolo Turchi aveva parlato del rapporto con Raffaella Carrà. Il ballerino aveva spiegato che a rendere difficile le cose tra loro era stato il suo legame con Lola Falana, showgirl della quale Turchi si innamorò durante la collaborazione con Carrà: "Abbiamo litigato perché io ero un po' birichino con le ragazze, tutto questo prima di conoscere Carmen Russo. Conobbi Lola Falana e me ne innamorai".