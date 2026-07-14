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A L’Aria che tira l’emergenza caldo: l’inviato cuoce un uovo sull’asfalto di Roma a 60 gradi

A L’Aria che Tira, in piena ondata di calore, l’inviato Carmine Abate prova la Sidewalk Egg Challenge e cuoce un uovo sull’asfalto rovente a 60 gradi. La reazione ironica di David Parenzo in diretta su La7.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Nel pieno della terza ondata di calore che sta investendo l'Italia, L'Aria che Tira dedica un servizio agli effetti delle temperature estreme sull'asfalto delle città. Carmine Abate, inviato del programma condotto da David Parenzo su La7, misura il calore del selciato e si lancia nella Sidewalk Egg Challenge, la sfida diventata popolare sui social network che consiste nel rompere un uovo direttamente sull'asfalto per verificare se il caldo basta a cuocerlo.

Abate rileva una temperatura di 60 gradi sul manto stradale prima di procedere con l'esperimento. Parenzo, dallo studio, lo richiama con una battuta: "Dopo pulisci tutto mi raccomando". L'inviato rompe l'uovo sull'asfalto sotto gli occhi delle telecamere, in un servizio che riprende un format già visto diverse volte nell'estate 2026, complice l'ondata di calore che ha spinto altri cronisti e semplici cittadini a ripetere l'esperimento su asfalto, tetti d'auto e persino balconi di casa.

Al momento della rottura dell'uovo, Parenzo scherza e commenta in diretta: "Che scena agghiacciante, andiamo in pubblicità", Il tuorlo cotto e la reazione di Parenzo

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Al rientro dalla pubblicità, Abate mostra il risultato dell'esperimento: il tuorlo risulta completamente cotto, nonostante una parte dell'uovo sia finita tra le fughe dei sanpietrini. "Anche se è finito tra le pieghe dei sanpietrini, l'uovo si è completamente cotto. La prossima volta proveremo con una padellina, ma adesso puliamo tutto non vi preoccupate", spiega l'inviato, anticipando già una possibile replica del test con una padella.

Parenzo chiude il siparietto con una battuta rivolta al suo inviato: "Adesso sei pronto anche per un programma di cucina".

Una sfida diventata simbolo dell'estate 2026

La Sidewalk Egg Challenge non è una novità di quest'anno: il tentativo di friggere un uovo sul marciapiede circola da tempo, anche solo come diceria, come modo per rappresentare le giornate più roventi dell'estate. Nelle ultime settimane, però, il fenomeno ha trovato nuova popolarità soprattutto sui social.

Il servizio di Carmine Abate arriva proprio nei giorni in cui il bollettino del ministero della Salute segnala numerose città da bollino rosso – soprattutto Brescia, Firenze, Perugia e Torino – destinate a salire a sette già dal giorno successivo, con Bologna, Frosinone e Roma che si aggiungono alla lista delle zone a rischio massimo per la salute della popolazione. Un contesto che rende l'esperimento sull'asfalto non solo un momento di leggerezza televisiva, ma anche una fotografia diretta delle temperature che stanno mettendo alla prova diverse regioni italiane in queste settimane di luglio.

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