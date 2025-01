A I Lunatici di Rai Radio 2 chiama in diretta un Biagio, ma è Biagio Antonacci: “Vi seguo quando non riesco a dormire”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Una sorpresa non da poco quella accaduta la scorsa notte nel corso de I Lunatici, trasmissione in onda su Rai Radio2. Nel corso del collegamento ha chiamato in diretta un certo Biagio, a si è scoperto si trattasse di Biagio Antonacci. Enorme lo stupore dei conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: "Certe notti non riesco a dormire e vi seguo, voi e tutte le persone che chiamano. Di solito di notte cerco di dormire quando mi viene bene, se mi viene male rinuncio, è un problema di tutti. Trasmettete pace, vi ascolto come fanno in tanti e sono sereno".

L'intervento a sorpresa di Biagio Antonacci su Rai Radio 2

La trasmissione I Lunatici va in onda dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle tre. L'appuntamento al centro gli interventi degli ascoltatori, assoluti protagonisti del format, con le loro telefonate, i loro messaggi su whatsapp, i post su un gruppo Facebook e le loro considerazioni su X. Proprio su X, nel corso della nottata di ieri, a un certo punto è arrivato un commento di Biagio Antonacci, accolto con stupore e salutato dai due conduttori. Ma le sorprese non sono finite qui. Dopo qualche minuto, un certo Biagio si è prenotato per intervenire in diretta chiamando lo 063131, e solo una volta in onda Arduini e Di Ciancio hanno realizzato con stupore che si trattava proprio del celebre cantautore.

"Per intervenire su Radio2 si è prenotato Biagio, ciao, benvenuto", hanno annunciato, e dall'altra parte del telefono Antonacci ha cominciato a cantare Alessandra, suo brano del 1993. Antonacci, poi, ha dichiarato: "Siete fighissimi, mi piace vedere che c'è ancora chi fa comunicazione trasmettendo positività, certe notti non riesco a dormire e vi seguo, voi e tutte le persone che chiamano. Di solito di notte cerco di dormire quando mi viene bene, se mi viene male rinuncio, è un problema di tutti. Trasmettete pace, vi ascolto come fanno in tanti e sono sereno. Mi fate compagnia, avete un modo di dire le cose sempre col sorriso, sereno, trasmettete pace. E mi piace che avete un rapporto bellissimo con chi vi ascolta".