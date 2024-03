A che ora vedere la Santa messa della domenica delle palme in tv con Papa Francesco: orario e canale La Santa messa della Domenica Delle Palme celebrata da Papa Francesco sarà trasmessa in diretta televisiva da Piazza San Pietro, domenica 24 marzo 2024: orario, canale e dove seguire la cerimonia in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Iniziano i riti della Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione. Domenica 24 marzo 2024, da Piazza San Pietro, il Papa Francesco celebrerà la Santa Messa della Domenica delle Palme. Sarà possibile seguire l'evento in diretta tv su Rai 1 e in streaming a partire dalle ore 09:50. Il Pontefice, come da tradizione, benedirà i rami d'ulivo e, dopo la processione che rievoca l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, celebrerà la santa Messa sul sagrato della basilica vaticana con recita dell'Angelus.

A che ora e dove vedere la messa con Papa Francesco domenica 24 marzo

Dalla Basilica di San Pietro, domenica 24 marzo Papa Francesco celebrerà la Santa messa della Domenica delle Palme, quella che precede la Pasqua. La liturgia si svolge partendo da un punto esterno della chiesta, dove i fedeli si radunano e il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma. Dopo la lettura di un brano evangelico i rametti vengono distribuiti ai fedeli e si dà inizio alla processione fin dentro alla chiesa. La Santa Messa è celebrata dai cattolici, dagli ortodossi e dai protestanti. Per chi non sarà presente in Piazza San Pietro, potrà assistere alla cerimonia dal piccolo schermo. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Uno, dalle ore 09:50, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Antonella Rossi. La celebrazione andrà in onda anche su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky, dalle ore 10:00.

Come vedere la messa della domenica delle palme 2024 in streaming

Per chi non potrà seguire la celebrazione in diretta sui canali sopra citati, basterà collegarsi al sito di RaiPlay, la piattaforma streaming Rai, o al canale Youtube Vatican Media e alla pagina Facebook Vatican News.