video suggerito

Zoe Cristofoli incinta è stata ricoverata in ospedale: “Colpita da un batterio tossico” Zoe Cristofoli è stata ricoverata in ospedale. L’influencer e compagna di Theo Hernandez è incinta. Su Instagram ha parlato dei problemi di salute che l’hanno costretta al ricovero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zoe Cristofoli è stata ricoverata. L'influencer e compagna del calciatore Theo Hernandez è incinta, aspetta una femminuccia. In queste ore, ha pubblicato su Instagram una serie di storie che la ritraggono in ospedale e ha spiegato: "La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose. Nonostante io sia stata sempre attenta a tutto, ci sono cose che succedono inevitabilmente".

Zoe Cristofoli ricoverata in ospedale

Zoe Cristofoli ha pubblicato su Instagram alcune storie che la ritraggono in ospedale: "Ci sarà sicuramente gente che gioirà del fatto che io stia male in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia". Tuttavia, ha preferito non dare spazio agli hater e concentrarsi su un messaggio importante:

Sono qui per dirvi che non finirò mai di dire basta a chi ascolta le persone a caso, ascoltate per favore solo la vostra dottoressa.

Cosa è successo a Zoe Cristofoli, il motivo del ricovero

Quindi l'influencer ha spiegato che cosa le è successo, svelando il motivo che l'ha costretta al ricovero: "Sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque e in maniera molto forte". E ha continuato:

Nel frattempo ci sono ancora ragazze che non hanno fatto la toxo ecc, che condividono cattivi messaggi social mangiando di tutto quando non è possibile, perché mettete a rischio solo voi e il vostro bambino. Io, nonostante le mie immunità, ho evitato anche tutti i vizi come alcol e fumo. Sono tutte cose da evitare e non capisco quelle mamme che non riescono proprio a farne a meno neanche per il bene del proprio bambino. Qui chiudo questa parentesi sperando che vi possiate informare un po di più. Smettete di fare falsa informazione solo perché vi "è andata bene". Sono cose che succedono spessissimo e portano anche a conseguenze molto gravi.