Zac Efron risponde ai rumors sulla chirurgia estetica: “Avevo la mascella rotta e il viso gonfio” Zac Efron rivela in un’intervista di non essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica, come molti avevano immaginato dopo alcuni scatti in cui il suo viso risultava visibilmente più gonfio. La verità è però un’altra.

A cura di Ilaria Costabile

Da qualche tempo sul conto di Zac Efron erano emerse delle voci piuttosto insistenti in merito ad un possibile ricorso alla chirurgia estetica da parte dell'attore americano, che finora non si era mai espresso a riguardo, lasciando correre i rumors. In un'intervista rilasciata a Men's Health per il numero di ottobre il divo ha chiarito, una volta per tutte, il dubbio che aveva tormentato i suoi fan, spiegando cosa gli fosse accaduto.

Zac Efron risponde ai rumors sulla chirurgia

Le foto di Zac Efron con il volto decisamente più gonfio del normale, avevano suscitato non poco clamore nelle fitta schiera di fan che sostiene l'attore e che, per accertarsi di non essere di fronte ad una immagine fake, avevano immediatamente manifestato una certa incredulità chiedendosi cosa fosse accaduto al loro beniamino. Il viso tumefatto, i lineamenti alterati, tutto faceva pensare ad un ritocchino estetico, ma i fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, dal momento che Efron, intervistato da Men's Health, ha svelato la verità: mentre correva in casa è caduto rompendosi la mascella. "L'osso del mento stava letteralmente pendendo dalla mia faccia" ha dichiarato, per poi aggiungere: "Il muscolo per la masticazione durante la riabilitazione è diventato davvero grande" a questo, quindi, si deve una forma decisamente più squadrata del volto.

La delusione dei fan di Zac Efron

L'attore, però, non si è mostrato particolarmente infastidito dalle indiscrezioni sul suo conto: "Se dovessi pensare di ricevere l'approvazione degli altri per ogni cosa che faccio, non avrei fatto questo lavoro" dichiara alla rivista. In effetti le immagini del divo, che erano rimbalzate sui social, avevano scatenato non poco clamore tra le orde di fan incredule all'idea che il loro idolo avesse deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica cambiando in maniera così evidente i suoi lineamenti. Non solo rumors inerenti al suo aspetto, ma anche afferenti alla sua vita sentimentale, sono infatti settimane in cui si ipotizza un matrimonio segreto, dal momento che l'attore è stato visto con una fede al dito.