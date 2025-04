video suggerito

Wilma Goich vittima di truffa: “Ero terrorizzata, minacciavano la mia famiglia. Ho perso quasi 400mila euro” Ospite de La Volta Buona, Wilma Goich ha raccontato di essere stata vittima di truffa: “Ero terrorizzata, minacciavano me e la mia famiglia. Ho perso fino a 300mila euro”. La cantante ha deciso di denunciare: “Siamo andati a processo e ho vinto, loro sono spariti”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wilma Goich è stata ospite della puntata del 4 aprile di La Volta Buona. Nello studio di Caterina Balivo, la cantante ha raccontato di essere stata vittima di una truffa da parte di amici che, prima le prestarono dei soldi, poi arrivarono a chiederle fino a 300mila euro.

La truffa ai danni di Wilma Goich: "Mi chiesero fino a 300mila euro"

La prima parte della puntata del 4 aprile de La Volta Buona è dedicata al tema delle truffe ai danni di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. In studio, Wilma Goich ha raccontato la sua esperienza, spiegando che tutto è iniziato quando ha chiesto dei soldi ad alcuni amici per registrare un disco: "Stavo registrando a Torino, avevo bisogno di 10mila euro per finanziare il mio disco. Degli amici me li hanno dati, ma da quel momento è iniziata la mia angoscia".

Le persone coinvolte si sono rivelate diverse da quello che si aspettava: "Minacciavano me e la mia famiglia, mia madre. Ci ho rimesso 300mila euro. Ogni mese me ne chiedevano ancora con interessi astronomici, fino a diventare di fatto 300mila. Erano amici, persone che conoscevo". La cantante ha deciso di denunciare: "Ero terrorizzati, sono venuti anche a Savona dove abita mia madre. Mi vergognavo, poi ho deciso di denunciare, c'è stato un processo e l'ho vinto. Non ho preso una lira, loro sono scappati, non sono riusciti a trovarli. So che li hanno condannati a 2 anni e 8 mesi".

Il caso di Rosanna Lambertucci, truffata con l'intelligenza artificiale

In studio a La Volta Buona anche Rosanna Lambertucci, che è stata a sua volta vittima di truffa, anche se con modalità diverse. Nel suo caso, le è stata rubata l'identità e sui social è stato diffuso un video creato con l'intelligenza artificiale, in cui la ‘finta' lei promuoveva creme di bellezza. "Rimango senza parole, sono molto preoccupata per quello che può accadere", ha spiegato. Poi ha raccontato come se ne è accorta: "Hanno preso la mia tazza, la mia cucina, hanno colto le mie abitudini e mi hanno usata per parlare di una crema miracolosa. Quando ho letto i commenti sotto al posto, ho chiamato la polizia postale e ho denunciato. Fatelo, serve".