Will Smith scopre in diretta di avere radici gallesi: “Potrei chiamarmi Welsh”

Will Smith si è ritrovato a immaginare un cambio di nome dopo aver scoperto che la sua città natale porta il nome di un medico gallese. Una rivelazione che ha divertito e sorpreso il protagonista di Bad Boys durante una intervista radiofonica alla BBC Radio Wales.

La scoperta di Will Smith

L'attore 56enne era ospite della trasmissione per promuovere i suoi concerti nel Regno Unito, in programma ad agosto per sostenere il suo nuovo album Based on a True Story, quando la conduttrice Lucy Owen ha rivelato una serie di connessioni inaspettate tra la Pennsylvania e il Galles. Il momento clou è arrivato quando Owen ha spiegato che Wynnefield, la città natale di Smith in Pennsylvania, deve il suo nome al dottor Thomas Wynne, un medico gallese. "Quindi sono gallese! Sono gallese, praticamente. È quello che stiamo dicendo", ha esclamato Smith scoppiando a ridere. L'attore ha iniziato a scherzare sulla possibilità di cambiare nome per riflettere le sue radici gallesi: "Quello potrebbe essere il mio nuovo nome: Welsh Smith. Diventerò Welsh Smith". La conduttrice Owen non ha perso l'occasione per accogliere simbolicamente l'attore nella famiglia gallese: "Sì, Will! È quello che sto cercando di dire. Sei gallese, e noi ti rivendichiamo".

Una rete di connessioni col Galles

Ma le sorprese non sono finite qui. Owen ha continuato a svelare altre connessioni gallesi, rivelando che anche Bryn Mawr, la cittadina della Pennsylvania dove vive Caroline Bright, la madre di Smith, ha origini gallesi. Il termine significa letteralmente "grande collina" in gallese. "Quindi ‘Mawr' significa ‘grande' e ‘Bryn' significa ‘collina'. Vivi in Grande Collina", ha spiegato la conduttrice. Le connessioni con il Regno Unito non si fermano alla toponomastica. Smith ha rivelato durante l'intervista che lui e DJ Jazzy Jeff registrarono parte della musica per il loro primo album proprio nel Regno Unito: "Molte persone non sanno che Jazzy Jeff e Fresh Prince sono nati musicalmente nel Regno Unito. La nostra etichetta discografica era Jive Records negli Stati Uniti, ma Jamba aveva sede nel Regno Unito, quindi venimmo qui e tutta la nostra musica dei primi tempi fu registrata nel Regno Unito". Per questo motivo, il tour britannico – che Will Smith sta per l'appunto promuovendo – assume un significato particolare: "È come un ritorno a casa per noi", ha confessato l'artista.