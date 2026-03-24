Vomita sangue dopo avere mangiato i frutti di mare: chiuso il ristorante della madre di Beyoncé

Il chiosco di proprietà di Tina Knowles, madre di Beyoncé, è stato chiuso in seguito alla denuncia di una cliente che ha raccontato di avere vomitato sangue dopo avere mangiato una zuppa di gumbo a base di frutti di mare. Il locale ha riaperto dopo i controlli sanitari.

Un episodio preoccupante ha portato alla chiusura temporanea del pop-up che Tina Knowles, madre di Beyoncé, aveva aperto durante il festival Houston Livestock Show and Rodeo 2026. Il chiosco, specializzato nella preparazione del famoso gumbo della Louisiana, è stato fermato dagli ispettori sanitari dopo che una cliente si era sentita male accusando sintomi quali nausea, brividi, febbre e persino vomito con presenza di sangue, episodio che ha reso necessario un intervento immediato.

Le irregolarità contestate a Tina Knowles, madre di Beyoncé

Le verifiche del dipartimento della salute di Houston hanno evidenziato diverse irregolarità nella gestione del cibo, soprattutto nella preparazione del gumbo a base di frutti di mare. Gli alimenti erano stati cotti fuori dal locale, raffreddati in contenitori non idonei al contatto alimentare e poi conservati in strutture non autorizzate prima di essere trasportati per la vendita. Mancavano inoltre le indicazioni relative alle temperature e ai tempi di raffreddamento, etichette con la data di preparazione e l’attuazione di procedure corrette per il congelamento e lo scongelamento delle materie prime utilizzare per la preparazione delle zuppe.

Il chiosco di Tina Knowles autorizzato a riaprire dopo l’applicazione delle misure di sicurezza

Secondo quanto riportato da TMZ, la maggior parte dei problemi riguardava la preparazione e la conservazione dei frutti di mare, mentre carne, pollo e salsicce presentavano criticità minori. Dopo aver applicato le indicazioni obbligatorie richieste dal dipartimento della salute, il chiosco è stato autorizzato a riaprire già il giorno successivo e ha proseguito le attività fino al termine del festival. Nonostante l’incidente, Tina Knowles ha difeso la sua ricetta familiare, sottolineando la qualità e la cura nella preparazione del gumbo: “Lo preparo personalmente insieme a due collaboratori, seguendo un’antica ricetta della Louisiana. Tutti i miei amici e familiari lo amano. Abbiamo due versioni: con pollo e salsicce e con frutti di mare, che è la mia preferita. Il gumbo cuoce per 16-18 ore per raggiungere la perfezione”. Ogni porzione di zuppa viene venduta a 25 dollari.