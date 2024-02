Visintin su Cracco: “Ha accumulato tantissimi debiti” e stronca Braschi: “Due francobolli di pesce, 42 euro” Valerio Massimo Visintin sulle recenti ‘imprese’ di due chef televisivi molto noti. Su Valerio Braschi: “Si parla tanto di sostenibilità, poi fa un pesce che deve fare 18mila chilometri per arrivare nel mio piatto”. E su Cracco: “Ha accumulato tantissimi debiti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Valerio Massimo Visintin, numero uno dei critici gastronomici, è intervenuto in una intervista su MowMag, firmata da Giulia Sorrentino, per parlare dell'archiviazione della notifica sulla proposta del ministro Lollobrigida contro la carne coltivata. Ma è stata anche l'occasione per parlare dello scenario degli chef famosi nel mondo della televisione e dell'intrattenimento, come nel caso di Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia, etichettato come parte di una "Milano fuori controllo" nel mondo degli chef: “Perché devi portarmi un pesce che deve farsi in totale diciottomila chilometri per arrivare sul mio piatto?”. E su Carlo Cracco: "È pieno di debiti, lascerà Milano".

Le parole di Valerio Massimo Visintin

Valerio Massimo Visintin ha parlato dei costi eccessivi che ci sono in alcuni ristoranti, in relazione alla pasta in bianco che costa 26 euro a Milano. A giudizio del critico è assolutamente normale, ma non è l'unico caso eclatante. E tira in ballo proprio Valerio Braschi:

La ristorazione milanese è completamente fuori controllo, me ne capitano continuamente. Sono stato da pochissimo al ristorante di Valerio Braschi, che ha vinto Masterchef, e i prezzi sono mostruosi. Tra le cose che mi hanno colpito, però, c’è un pesce che si chiama “Glacier 51” e te ne portano un francobollo e mezzo. Ma la cosa che fa più impressione è che questo è un pesce che vive a duemila metri di profondità e soprattutto si trova in Australia, quindi a 16.000 chilometri da Milano. Perché devi portarmi un pesce che deve farsi in totale 18.000 chilometri per arrivare sul mio piatto? Si parla tanto di sostenibilità, ma questo fatto è una cosa intollerabile. Due francobolli di questo Glacier costano 42 euro. E questo è solo per fare un esempio.

"Carlo Cracco ha accumulato tantissimi debiti"

Valerio Massimo Visintin ne ha anche per Carlo Cracco: "La sua attività di imprenditore della ristorazione non credo che sia in ripresa, ha comunque molti debiti e periodicamente si dice che lascerà Milano. Ha accumulato tantissimi debiti che in parte lui riesce a tamponare con iniziative extra come quelle televisive o con i grandi catering e cene. Ma quel tipo di ristorazione è sempre in difficoltà".