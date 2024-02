Niccolò Califano in lacrime dopo l’eliminazione da MasterChef 13: “Non ce la faccio” Niccolò Califano dopo l’eliminazione da MasterChef Italia 13 si è mostrato in lacrime sui social. Con un video aggiunto tra le story ha mostrato il suo dispiacere, poi la battuta: “Kassandrando”. Il riferimento è alla sua ex collega, Kassandra Galindo Rodriguez, eliminata nella scorsa puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Arrivato con Eleonora davanti ai giudici dopo il pressure test, Nicolò Califano è stato eliminato da MasterChef Italia nella puntata di giovedì 22 febbraio 2024. Il concorrente ha ricevuto tanti complimenti dai giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri – "Ti auguriamo il meglio, a te e ai tuoi clienti" – prima di lasciare per sempre la cucina del cooking show di Sky Uno. "Voglio ringraziare voi tre, e tutti i compagni conosciuti. È stato bellissimo condividere questa esperienza, ho preso il meglio da tutti voi, lo farò mio e diventerò una persona migliore di voi. Sono arrivato quinto, sarei ipocrita se dicessi che non sono contento. Anche se non dominerò il mondo, per ora. È stato un percorso stupendo" ha commentato l'ex aspirante chef che sui social, dopo la puntata, si è mostrato in lacrime.

Le lacrime di Niccolò Califano dopo l'eliminazione a MasterChef

Niccolò Califano dopo la puntata di MasterChef Italia conclusasi con la sua eliminazione, si è mostrato in lacrime sui social. L'ex aspirante chef si sarebbe commosso sul serio, nonostante il sorrisetto furbo mostrato alla fine della story su Instagram e la scritta "Kassandrando". Il riferimento è alla sua ex collega, Kassandra Galindo Rodriguez(eliminata nella precedente puntata) che spesso non è riuscita a trattenere le sue emozioni nella cucina di MasterChef. "Stacco il cellulare, buonanotte" ha poi aggiunto Niccolò come testo del video che si conclude con le sue ultime parole: "Non ce la posso fare oggi".

Chi è Niccolò Califano, l'aspirante chef eliminato da MasterChef

Niccolò Califano è stato uno dei protagonisti della cucina di MasterChef Italia 13. 26 anni, di Ravenna, è un neomedico. Nato e cresciuto in Germania fino all'età di 5 anni, si è trasferito in Emilia Romagna con la mamma e i fratelli dopo la separazione dei genitori. L'amore per la cucina è nato durante il periodo universitario: nel cooking show ha dimostrato di avere carattere e con la sua ironia ha regalato momenti indimenticabili ai telespettatori e ai suoi compagni di avventura.