La pasta in bianco a 26 euro che fa impazzire Milano: perché tutti ne parlano C’è un ristorante milanese sulla bocca di tutti, in pieno Quadrilatero della Moda, che sul menu propone l’ormai celebre piatto “La mia idea di pasta in bianco”: due ingredienti, costo 26 euro. Insorge il web: “Milano è la metafora della pasta in bianco a 26 euro?”.

La pasta in bianco del 10_11 a Milano (Instagram)

La pasta in bianco è solo per i bambini? Niente affatto. C'è un ristorante milanese che non solo la contempla nel menu, ma addirittura ne fa una vera e propria bandiera: si tratta del bar-ristorante dell'Hotel Portrait 10_11 in via Sant'Andrea, nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda. Sul menu, si intitola "La mia idea di pasta in bianco".

In questi giorni, su Twitter e sui social, non si parla d'altro. Niente burro, zero olio, zero parmigiano reggiano. Il primo piatto citatissimo sul web (e amatissimo dagli appassionati) ha solamente due ingredienti: fusilloni di pasta e brodo di croste di parmigiano stagionato 36 mesi. Prezzo? 26 euro.

La polemica sui social

Apriti cielo. "Che bello, un piatto di pasta in bianco come in ospedale. Ma a 26 euro, come in una delle cliniche private più costose del pianeta", uno dei commenti sul piatto tendenza del momento. "Così si sdogana l'idea che la pasta in bianco possa costare 26 euro, e questo poi a cascata si ripercuote sui prezzi dei posti normali".

Insomma, si torna sempre lì: Milano e la folle corsa al rialzo dei prezzi, dalle case al cibo. "Cosa è diventata questa città? Siamo noi gli stupidi, a pagare 26 euro per un piatto di pasta in bianco senza ingredienti". "Mangiare la pasta in bianco a 26 euro fa figo solo a Milano".

"Ci voleva pure la pasta in bianco gourmet: non sapete più cosa inventarvi". Insomma, per parafrasare l'ultima hit dei Baustelle: "Milano è la metafora della pasta in bianco a 26 euro?".

La ricetta pluripremiata

A niente servono gli utenti che invitano a non puntare il dito, e a considerare la posizione del locale e la tecnica culinaria che sta dietro alla pluripremiata ricetta. "La cuocio in un brodo che facciamo con le croste", la spiegazione dello chef Alberto Quadrio della sua "Idea di pasta in Bianco", in una recente intervista a La Cucina Italiana.

"Il brodo prima lo filtro, la parte solida la lavoriamo per ottenere la parte croccante del piatto, mentre il brodo viene fatto decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna, al momento".

Nessun effetto sul popolo del web. "Alla fine si tratta di ben 26 euro per una pasta in bianco cotta nel brodo di croste, come faceva mia nonna", le repliche. "In un'intervista lo chef ha definito il suo ristorante "un posto democratico". E poi serve la pasta in bianco con le croste a 26 euro".