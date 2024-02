I finalisti di MasterChef 13: chi vedremo nella puntata finale di giovedì 29 febbraio Antonio Mazzola, Eleonora Riso, Michela Morelli, Sara Bellinzona si contenderanno la vittoria di Masterchef13. La finale andrà in onda giovedì 29 febbraio su SkyUno e in streaming su NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Mazzola, Eleonora Riso, Michela Morelli, Sara Bellinzona. Sono loro i quattro finalisti di MasterChef 13, il vincitore (o la vincitrice) verrà decretato giovedì 29 febbraio, la puntata andrà in onda su Sky e Now. In palio c'è un montepremi da 1000.000 euro, la pubblicazione di un libro di ricette e la possibilità di frequentare un corso presso Alma, scuola internazionale di cucina italiana. Durante l'ultima puntata del programma, Niccolò Califano è stato eliminato, esperienza vissuta con dolore dal giovane medico.

Chi sono i finalisti di Masterchef 13

Stanno per andare in onda su Sky e su Now gli ultimi atti della tredicesima edizione di MasterChef, talent culinario condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. C'è grande attesa su chi sarà il prossimo vincitore, vittoria contesa tra quattro concorrenti. Antonio Mazzola, 28enne geometra originario di Palermo ma che vive a Monaco, nel corso delle puntate non ha mai nascosto il suo lato determinato e testardo. Eleonora Riso, 27enne livornese che lavora come cameriera in un famoso ristorante di Firenze. Si è distinta per simpatia ed esuberanza, si era presentata ai provini "per divertirsi" capendo poi nel corso della trasmissione che cucinare è ciò che vuole fare veramente. Michela Morelli, 45 anni, personal trainer di Appiano sulla Strada del Vino, vincitrice di ben tre Mistery Box. C'è poi Sara Bellinzona, 24enne di Pavia, impiegata in un’azienda di cioccolato, arrivata in finale nonostante spesso l'impressione fosse che gli altri concorrenti la sottovalutassero.

Eleonora Riso e Niccolò Califano

Chi è stato eliminato nella semifinale di giovedì 22 febbraio

Nicolò Califano è stato eliminato da MasterChef Italia nella puntata di giovedì 22 febbraio 2024. Il medico è uscito dal programma dopo una prova in esterna, vinta da Michela, in un ristorante tre stelle Michelin, Uliassi a Senigallia. Poco dopo l'eliminazione, il giovane ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui dedicava qualche parola all'esperienza nella trasmissione.

Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri