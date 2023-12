Valerio Braschi, il vincitore di Masterchef e il suo ristorante a Milano: “Non sfrutto i giovani” Valerio Braschi è il vincitore della sesta edizione di Masterchef e a settembre ha aperto a Milano un ristorante: si chiama Vibe e ha un menù di dieci portate da 140 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Masterchef, a settembre ha aperto un ristorante a Milano e precisamente in zona Solari. Si tratta del Vibe, un locale con soli 25 posti e un menù da 150 euro. Intervistato dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha spiegato di aver trovato una brigata giovane e soprattutto quanto sia importante conciliare lavoro e tempo libero.

"Si dice sempre che i giovani non hanno voglia di lavorare: io, invece, penso che non hanno più voglia di essere sfruttati. Se li fai lavorare 7 su 7 per 12 ore pagandoli poco è giusto che ti di mandino a quel paese: è sfruttamento", ha spiegato.

Dopo il talent, ha deciso di voler intraprendere una carriera da autodidatta e di fare pratica in giro per il mondo. Nel 2019 è tornato in Italia e precisamente a Roma. Nella Capitale ha lavorato per quattro anni per il ristorante 1978: "Il mio socio mi ha proposto di aprire un ristorante qui e ho accettato, la trovo una grande opportunità anche considerando il fatto che ho 26 anni. Qui sono chef, ma anche socio e ho in mano tutta la gestione del locale".

Leggi anche Perché la pubblicità ingannevole di Chiara Ferragni dei pandori Balocco non è una truffa, secondo un magistrato

Braschi ha deciso di creare turni di lavoro umani "che ti permettono di riposarti e avere una vita anche fuori dalla cucina, che è la cosa più importante". Il ristorante è chiuso sia lunedì che martedì. Mercoledì e giovedì, invece, si lavora a cena mentre venerdì, sabato e domenica è aperto sia a pranzo che a cena.

Il menù costa 140 euro: "Sono dieci portate e il costo è rapportato alle materie prima che usiamo, di eccellenza, e poi c'è tanto lavoro dietro ai piatti", spiega. Le pietanze proposte non sono tradizionali, molte hanno contaminazioni che arrivano da viaggi e studi. Due, in particolare, parlano molto dello chef: "I cappelletti ripieni di lasagna che rappresentano casa mia e poi un pre-dessert, un gelato semi sciolto di pepe Sansho con caviale di trota e gelatina di bergamotto".