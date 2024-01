Tentato omicidio in un ristorante a Milano: arrestate 3 persone Tre uomini sono stati arrestati a Milano perché accusati di tentato omicidio nei confronti di un 25enne: lo avrebbero accoltellato in un ristorante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono state arrestate tre persone a Milano perché accusate di tentato omicidio aggravato nei confronti di un 25enne. L'operazione è stata condotta dalla polizia coordinata dalla Procura. I pubblici ministeri hanno richiesto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di 19 anni, di un ventenne e di un trentunenne. L'episodio sarebbe avvenuto il 10 aprile all'interno di un ristorante che si trova in via Lomazzo.

Il 25enne accoltellato al collo e al torace

Sulla base di quanto ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile milanese, poco prima delle 15 di quel giorno, la vittima si trovava nel locale con alcuni amici: a un certo punto è entrato un uomo vestito con abiti neri e un casco integrale che, con un grosso coltello, ha colpito il 25enne al collo e al torace. Fortunatamente è riuscito a proteggersi con il braccio.

Il gruppo è stato individuato grazie all'analisi dei filmati registrati, alle intercettazioni telefoniche e ambientali e alle perquisizioni. Sembrerebbe che all'origine del delitto, ci siano alcuni dissapori tra la vittima e uno dei tre indagati. Il gruppo aveva progettato l'agguato nei minimi dettagli: prima di aggredire il 25enne, ne avevano studiato i movimenti.

L'agguato

Il 10 aprile, dopo aver saputo che la vittima si trovava in zona Chinatown, uno degli indagati (il ventenne) ha seguito la vittima. Ha poi comunicato la sua posizione all'interno del ristorante al complice 31enne. Quest'ultimo, dopo essersi preparato in modo da non essere riconosciuto dalle telecamere, ha raggiunto la vittima nel locale e lo ha colpito per poi scappare: ad aiutarlo c'era il terzo indagato, il 19enne.

Il ragazzo si è poi sbarazzato del borsone dove all'interno c'erano gli indumenti usati per compiere il tentato omicidio.