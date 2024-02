Accoltella un amico dopo una lite in piazza Duomo a Milano: arrestato Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato da un 19enne fuori dal Mc Donald’s che si trova in piazza Duomo a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato perché accusato di aver accoltellato un suo amico più grande mentre si trovavano in piazza Duomo a Milano. Il ferito è stato trasferito in ospedale: fortunatamente non versa in gravi condizioni e, infatti, è stato dimesso con una prognosi di circa dieci giorni. Il responsabile adesso è in carcere.

La discussione avvenuta davanti al McDonald's di piazza Duomo

L'episodio si è verificato ieri sera davanti al McDonald's che è situato in una delle zone più frequentate della città. I due, poco prima delle 20, hanno iniziato a litigare per quello che sembrerebbe essere un motivo banale. A un certo punto, il 19enne ha estratto un coltello a serramanico che aveva in tasca e ha colpito la vittima all'altezza del cuore. Quest'ultima è riuscita a scappare e raggiungere i poliziotti che stavano presidiando la piazza.

Il ferito è stato dimesso dall'ospedale

Gli agenti sono riusciti a bloccare l'aggressore e a portarlo negli uffici del commissariato per tutte le operazioni i rito. È stato arrestato e portato in carcere. Il ferito, nel frattempo, è stato portato in ospedale al Policlinico dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Non ha riportato gravi traumi e, infatti, è potuto tornare a casa. Fondamentale però sarà la sua testimonianza resa alle forze dell'ordine che potranno così ricostruito l'intero accaduto.