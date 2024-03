Scoppia una rissa per una ragazza in via Giambellino a Milano: accoltellati due 20enni, uno è grave Due ventenni sono stati accoltellati nella serata dell’1 marzo in via Giambellino a Milano. Stando a quanto ricostruito, avevano partecipato a una rissa scoppiata per questioni di gelosia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Due ragazzi sono finiti in ospedale nella serata di ieri, venerdì 1 marzo, in seguito a un'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, in via Giambellino a Milano un gruppo di giovani si sono scontrati e un 21enne e un 25enne sono stati accoltellati. Il più grande dei due è quello che ha subito le conseguenze più gravi, con lesioni profonde al fianco e alla schiena. Al momento, comunque, nessuno dei due è considerato in pericolo di vita. I responsabili dell'accoltellamento, invece, sono ancora ricercati dai poliziotti.

La lite è andata in scena pochi minuti prima delle 22 del venerdì 1 marzo in via Giambellino, poco lontano dal Naviglio Grande nella periferia sud-ovest milanese. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli agenti della volante della polizia, l'aggressione sarebbe arrivata al culmine di una discussione per questioni di gelosia nei confronti di una ragazza. I protagonisti della lite sarebbero tutte di origine egiziana, proprio come i due feriti.

La dinamica degli accoltellamenti è ancora tutta da chiarire. Un 21enne è stato raggiunto da una lama a un coltello, mentre il 25enne al fianco e alla schiena. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Paolo di Milano.

Il più grande dei due feriti è quello che ha riportato le conseguenze più gravi. Le lesioni che ha subito sarebbero profonde, anche se comunque non sarebbe stato giudicato in pericolo di vita. Gli agenti della Questura di Milano ora dovranno risalire all'identità dei partecipanti alla lite di via Giambellino e individuare, attraverso le testimonianze, i responsabili dei ferimenti.