Virginia Giuffre nel libro postumo: “Il Principe Andrea credeva che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita”

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il libro postumo di Virginia Giuffre, intitolato Nobody's Girl. Nel 2015, la donna denunciò di essere stata abusata da Jeffrey Epstein. Giuffre, che si è suicidata lo scorso aprile in Australia, nel libro rivolge accuse ben precise anche al principe Andrea. Inoltre, racconta di essere stata "reclutata" a soli 16 anni e "venduta a uomini ricchi e potenti", nell'indifferenza di chi sapeva tutto ma taceva.

Le accuse al principe Andrea nel libro di Virginia Giuffre. The Guardian ha pubblicato un estratto del libro di Virginia Giuffre. In un passaggio, la donna parla del Principe Andrea e di come si relazionasse con lei. Racconta, in particolare, la prima volta che Ghislaine Maxwell le disse: "Dovrai fare per lui, quello che fai per Jeffrey (Epstein, ndr)". Arrivati a casa, Maxwell e Epstein si ritirarono nelle loro stanze e le fecero capire che avrebbe dovuto "prendersi cura del principe". Virginia Giuffre racconta: "Era abbastanza amichevole, ma comunque presuntuoso, era come se credesse che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita". Il giorno dopo, Ghislaine Maxwell – che attualmente sta scontando una condanna a 20 anni di reclusione – le ha detto: "Sei stata brava. Il principe si è divertito". Epstein le diede 15mila dollari per questo. Nel libro, Giuffre racconta che avrebbe avuto tre incontri con il principe Andrea. Nel 2022 l'uomo, che ha sempre negato ogni accusa, aveva raggiunto un accordo economico con Virginia Giuffre.

Virginia Giuffre: "Il principe Andrea sapeva che avevo 17 anni". Virginia Giuffre ha sempre sostenuto di essere stata solo una delle ragazze giovanissime e fragili che uomini ricchi e potenti incontravano per "divertirsi". Quando le chiesero di fare sesso con il principe Andrea era il 2001 e Virginia Giuffre aveva solo 17 anni. Ghislaine Maxwell le disse che sarebbe stato un giorno speciale per lei perché, come Cenerentola, "avrei incontrato un bel principe". Quando il principe Andrea arrivò, Ghislaine Maxwell gli chiese di indovinare l'età di Virginia: "Il Duca di York, che all'epoca aveva 41 anni, indovinò: 17. Mi disse che le sue figlie erano un po' più piccole di me, per questo era riuscito a indovinare". Maxwell, a quel punto, fece una battuta sul fatto che Virginia ormai fosse troppo grande per loro. Il libro uscirà anche in Italia, edito da Bompiani, con il titolo: "Nobody’s girl. La mia storia di sopravvivenza in nome della giustizia. Il caso Epstein".