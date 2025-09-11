Vincenzo Schettini insultato sui social: “Mi dicono di uccidermi. Questo schifo mi ferisce, sono fragile”

Vincenzo Schettini è stato preso di mira sui social. Il prof de La fisica che ci piace ha raccontato di ricevere sempre più spesso insulti come “inutile personaggio” o “ucciditi, fai un favore a tutti”. Così ha deciso di rispondere: “Sono una persona fragile, questi commenti mi fanno molto male”.

Vincenzo Schettini preso di mira sui social. Il noto professore de La Fisica che ci piace ha raccontato in un video su YouTube di essere stato insultato per il suo lavoro. "Inutile personaggio", "Ucciditi così fai un favore a tutti", sono alcuni dei commenti ricevuti. Ferito dalle parole ricevute, ha scelto di raccogliere tutto in un libro, dal titolo La vita che ci piace.

Vincenzo Schettini insultato sui social: "Mi scrivono di uccidermi"

"Inutile personaggio", "Spero capiscano quanto è vuoto così lo cacceranno via", "Ucciditi così farai un favore a tutti" sono alcuni degli insulti che Schettini riceve continuamente sui social. E ancora frasi come "Quello che scrivi fa ca**are", "sei magro da fare schifo". Il prof de La Fisica che ci piace ha scelto di parlare pubblicamente dell'odio che riceve ogni giorno sui social per il suo lavoro: insulti rivolti alla sua persona e anche al suo aspetto estetico che continuano a ferirlo. "Sono commenti che mi arrivano continuamente, specialmente da quando ho iniziato a fare contenuti online. Questo schifo avviene sempre, io sono una persona fragile", ha spiegato. E ha poi aggiunto: "Questi commenti mi fanno molto male, nessuno ha mai avuto il coraggio di dirmelo in faccia, però tutti ti vogliono buttare me**a tramite la rete".

Cosa aveva detto Vincenzo Schettini a Fanpage

