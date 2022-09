“Veicola messaggi negativi”, Maddalena Corvaglia contro Huggy Wuggy Maddalena Corvaglia racconta che come madre è attenta a quella che guarda sua figlia: “Soprattutto su Internet, pericoloso per i più piccoli”.

Maddalena Corvaglia si racconta nel consueto format settimanale di "Confidenze". Un lungo monologo nel quale spazia tra sua figlia Jamie e la sua serenità fino al futuro lavorativo. L'ex velina di Striscia la Notizia sta per tornare in tv con un reality che parlerà di salute e lo farà con grande leggerezza. Poi parla di "Huggy Wuggy", fenomeno dei più piccoli: "Internet va monitorato, quello è un personaggio negativo".

Le ‘confidenze' di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia affida a Confidenze le sue "impressioni di settembre" e parla di scuola e di vita che riparte.

Settembre è sempre stato un mese strano per me, un po' di confine. Da bambina aveva il sapore degli ultimi pomeriggi in spiaggia, con il mare più bello dell'anno. Un nuovo inizio, con la corsa a comprare quaderni, diario, astuccio per la scuola. Sento ancora l'odore della carta e delle copertine appena plastificate. Soprattutto da quando Jamie (11 anni, nata dal chitarrista Stef Burns, ndr) va a scuola. Questa volta, però, per me settembre è anche il momento di una nuova avventura televisiva.

Il reality show si chiama "Nudi per la vita": "L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e della prostata attraverso la giocosità e la leggerezza dell'intrattenimento. Infatti, nessuno vince. Si cammina tutti insieme senza competizione":

Huggy Wuggy

I consigli da madre di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia ha spiegato il suo rapporto con Jamie: "Come madre mi sento in dovere di dare dei punti fermi a mia figlia. Abbiamo perso il senso dell'orientamento e si nota nell'ansia dei bambini. Siamo noi genitori a doversi rassicurare. A Jamie non nascondo i problemi, ma per il suo bene prospetto soluzioni, sono sorridente e impartisco regole. Cerco di proteggere mia figlia dalle brutture che ancora non conosce. Bisogna vigilare, soprattutto su quello che guardano su Internet". Maddalena Corvaglia spiega di aver conosciuto così Huggy Wuggy: "Veicola messaggi negativi, Jamie si fida di me e mi racconta tutto".

Chi è Huggy Wuggy

Huggy Wuggy è il cattivo di un videogame horror del 2021, Poppy Playtime. Il personaggio, un curioso pupazzo blu dai denti aguzzi, è diventato estremamente popolare tra i più piccoli anche grazie a un video dei Me contro Te (video che è stato successivamente rimosso).