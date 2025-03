video suggerito

"Vedo dei corpi a terra, vi prego fate presto": il grido disperato del custode che ha trovato Gene Hackman e Betsy Arakawa Spuntano le telefonate di Jesse Kesler, il custode che ha scoperto i corpi senza vita di Gene Hackman e Betsy Arakawa: "Fate presto". Kesler ha rilasciato nuove dichiarazioni a Fox News: "Sono devastato".

Si chiama Jesse Kesler ed è il custode del complesso residenziale dove abitavano Gene Hackman e Betsy Arakawa. È stato lui che ha effettuato la drammatica chiamata al 911 dopo aver trovato i corpi dei due coniugi, è ancora sconvolto per la loro morte misteriosa. In una dichiarazione ufficiale rilasciata sabato, Kesler ha affermato che non commenterà mai pubblicamente gli eventi che hanno portato alla morte di Hackman e Arakawa, per rispetto della loro privacy. Ha però voluto rendere omaggio alla coppia con parole toccanti a Fox News.

Le parole di Jesse Kesler, l'uomo che ha trovato i corpi di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Jesse Kesler ha espresso il suo dolore parlando con Fox News Digital, definendosi "devastato" dalla perdita.

Gene e Betsy, grazie per oltre 16 anni di opportunità, amicizia e fiducia. Gene Hackman, grazie per aver dato una mano nei progetti nel corso degli anni. Non potevo credere che stavo lavorando fianco a fianco con una leggenda. Grazie per aver trattato i miei figli e i miei dipendenti con rispetto e come vostri pari. Quando eri al lavoro, eri solo uno di noi. Grazie per tutte le storie che ricorderò per sempre. Betsy Hackman, grazie per la tua amicizia, generosità e fiducia. Grazie per il tuo amore per i cani, incluso il mio. Grazie per tutti i consigli e il conforto. Sei stata una persona meravigliosa. Resterete sempre nei miei pensieri e mi mancherete immensamente. Vi voglio bene.

Le autorità ritengono che la coppia di coniuge fosse morta da più di una settimana prima che i loro corpi fossero trovati. C'è ancora mistero sulle cause della morte.

"Non ho idea se siano vivi, vi prego fate presto": la telefoanta

L’audio della chiamata di Kesler al 911 mostra il suo evidente stato di agitazione mentre implorava l’invio immediato della polizia.

Buongiorno, sono il custode del Santa Fe Summit. Penso che abbiamo trovato due persone decedute. Vi aspetterò al cancello, vi prego mandate qualcuno immediatamente. Vi aspetto giù alla guardiola. Non so quanti anni abbiano, sono due persone. Mandate qui qualcuno velocemente. Non ho idea se siano svegli. Non sono dentro casa. È chiusa. È bloccata. Non posso entrare ma li vedo dalla finestra. Non ho idea se siano vivi, vi prego fate presto.

Secondo le ultime indiscrezioni, Gene Hackman è morto nove giorni prima del suo ritrovamento, quando il suo pacemaker ha smesso di funzionare.