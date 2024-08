video suggerito

Vanessa Gravina sulla scelta di abortire a 18 anni: “Non potevo offrire ciò che serve a un figlio” Vanessa Gravina confida la decisione, presa a 18 anni, di abortire. Un racconto che arriva mentre il suo personaggio nella serie Il paradiso delle signore diventa madre: “Ho semplicemente agito secondo coerenza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un aborto scelto e affrontato quando aveva appena 18 anni nella consapevolezza che, portando avanti la gravidanza, non avrebbe potuto dare a suo figlio quanto avrebbe meritato. A raccontarlo è Vanessa Gravina che, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, racconta quel momento delicato e doloroso della sua vita, una scelta complessa ma della quale non si è pentita. “Ho sempre agito secondo coscienza, mettendo me stessa prima di qualsiasi altra scelta. La parola d’ordine è: non mortificare Vanessa. Ho semplicemente agito secondo coerenza, secondo quello che da piccola non potevo codificare, ma che ho capito nel tempo: ritengo che un figlio debba essere una scelta condivisa e quindi sono andata avanti per la mia strada. Nel tempo questa mia tesi si è rivelata giusta: se si mette al mondo un figlio si deve cercare di fare di tutto per creargli attorno protezione, cura, positività”, ha confidato l’attrice, precisando però che la scelta non è avvenuta a cuor leggero, “C’è stata anche una rimozione, ho dovuto in qualche modo scollegare il cervello da ciò che stava accadendo. Ci ho fatto i conti dopo; ma questa netta convinzione veniva proprio dal fatto che in quel momento della mia vita non potevo offrire ciò che serve a un figlio, una condizione di totale armonia, un incontro di anime e volontà condivise”.

La relazione con Leandro Amato: “Un bel sentimento”

Gravina vive oggi una storia d’amore con un collega, l’attore Leandro Amato: “C’è un bel sentimento in ballo. Sicuramente è un bellissimo regalo che la vita mi ha fatto dopo un periodo di grandi difficoltà e dolore, tra cui un divorzio dopo dieci anni di una storia molto importante”.

Ne Il paradiso delle signore, Adelaide diventa padre: il racconto di Vanessa Gravina

Gravina ha accettato di parlare di quella gravidanza interrotta quando era ancora giovanissima in un momento che non è casuale. Proprio in questo periodo, il personaggio che interpreta nella serie Il paradiso delle signore, la contessa di Sant’Erasmo, diventa madre: “È la sfida più grande per Adelaide perché arriva quando non avrebbe pensato di essere madre, in più di una figlia già grande. Suo padre, un gerarca fascista, l’aveva convinta, mentendo, che fosse morta da neonata”.