Valentina Ferragni: “Sentivo una pallina nel seno, ho scoperto di avere molti fibromi” Valentina Ferragni si ritrova ancora ad invitare i suoi follower alla prevenzione: l’influencer ha scoperto di avere molti fibromi nel seno, un tumore benigno che ora dovrà tenere sotto controllo.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver curato un carcinoma, un tumore della pelle, che si era presentato sul suo viso, per Valentina Ferragni non finiscono le visite mediche. Nelle ultime ore attraverso le sue Instagram stories ha raccontato di aver scoperto, sei mesi fa, di avere diversi fibromi nel seno e ora invita tutte coloro che la seguono alla prevenzione, trattandosi di un problema diffuso tra le donne. Il fibroma è un tumore benigno che colpisce sopratutto le donne giovani, si presenta come una piccola biglia, a volte morbida, altre volte più rigida. E così ha scoperto il suo problema, ha spiegato, dopo aver avvertito una pallina sul bordo del seno.

Le parole di Valentina Ferragni

La sorella di Chiara Ferragni, Valentina, anche lei influencer, ha raccontato attraverso le sue Instagram story delle sue condizioni di salute. Ha scoperto di essersi accorta di avere molti fibromi nel seno ed ora ogni sei mesi dovrà sottoporsi ad una visita medica per tenerli sotto controllo.

Oggi visita ecografica mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi nel seno (l'ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni sei mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne conoscono).

L'invito alla prevenzione

Come già fatto quando ha scoperto di avere un carcinoma sul viso, Valentina Ferragni invita ancora i suoi follower alla prevenzione. Dopo aver spiegato il modo in cui ha scoperto di avere dei fibromi al seno, ha aggiunto: