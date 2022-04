Un parco giochi intitolato a Raffaella Carrà: “Un messaggio di speranza per i bambini” Una cerimonia molto sobria in ricordo dell’artista. Sergio Iapino ha tagliato il nastro: “Questa lapide è un richiamo alla vita eterna”.

Un parco giochi dedicato a Raffaella Carrà a Porto Santo Stefano, lo splendido comune dell'Isola del Giglio dove la conduttrice e amata soubrette aveva casa. La lapide commemorativa esposta nella cappella del cimitero di Porto Santo Stefano, in provincia di Grossetto recita: "Al mio compagno in tutti i sensi, compagno di tutta la vita Sergio Iapino. Alla mia compagna in tutti i sensi, compagna di tutta la vita Raffaella". E proprio Sergio Iapino ha tagliato il nastro del nuovo Parco Giochi intitolato e dedicato proprio a Raffaella Carrà.

Una cerimonia molto sobria alla quale ha partecipato tutta la cittadinanza e le sue cariche più alte. Sergio Iapino ha tagliato il nastro del parco giochi e scoperto la lapide: "Questa lapide è un richiamo alla vita eterna, un invito a guardare verso l'alto, a cercare il volto di Dio, la luce di Dio, è un messaggio di speranza e di vita", sono le parole rilasciate all'Adnkronos da don Sandro Lusini, parroco di Porto Santo Stefano.

"Abbiamo voluto omaggiare così una grande amica dell'Argentario che aveva scelto questo territorio come luogo dove trascorrere il tempo libero e dove trovare ispirazioni per la sua attività artistica", queste le parole del sindaco Borghini. Il legame di Raffaella Carrà con l'Argentario era assoluto. È stato sottolineato dalle istituzioni presenti, come Don Lusini

Raffaella ha tanto amato l'Argentario, in modo intenso, vero e totale propagandando questo sentimento per il mondo e contribuendo in maniera notevole alla diffusione del nome e delle bellezze del Promontorio.

Il parroco ha anche sottolineato le tante opere di bene che l'artista ha fatto senza troppi clamori, così come la solidarietà deve essere. In questo senso, l'inaugurazione del parco giochi a suo nome rappresenta la sua ennesima opera in un momento così complicato per le giovani generazione di un luogo in guerra, come l'Ucraina: "È un messaggio di speranza per i bambini".