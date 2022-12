Tony Sperandeo protesta per il ritardo areo e la polizia lo fa scendere dal volo Tony Sperandeo ha avuto una disavventura in areo durante il ritorno a Palermo da Milano. L’attore si è lamentato per i ritardi, ma è stato allontanato dal velivolo per aver “minacciato” l’equipaggio.

A cura di Ilaria Costabile

Disavventura per Tony Sperandeo al ritorno dalle vacanze natalizie. L'attore siciliano ha manifestato il suo disagio a seguito di un ritardo del volo con la compagnia aerea Wizzair, che da Milano avrebbe dovuto riportarlo a Palermo lo scorso 26 dicembre. Dopo essersi imbarcato, però, è dovuto tornare indietro scortato dalla polizia, accusato di aver minacciato l'equipaggio.

Cosa è successo a Tony Sperandeo

L'attore, stando a quanto riportato dal giornale La Sicilia, ha raccontato come si sono svolti i fatti, sottolineando che i passeggeri erano stati abbandonati a loro stessi per circa due ore, prima al gate e poi nel bus che portava all'aereo, per motivi che riguardavano l'assenza di alcuni membri dell'equipaggio, non ben specificato dal personale di servizio. Sperandeo, poi, una volta arrivato sul velivolo e sedutosi al posto assegnato, ha manifestato il suo dissenso chiedendo informazioni più dettagliate a chi di dovere, e poi allontanato dall'aereo prima che lo stesso partisse, scortato dalla polizia, accusato di aver "minacciato" l'equipaggio.

L'attore punta alle vie legali

Sperandeo non ha immediatamente commentato l'accaduto, dicendosi arrabbiato per l'accaduto: "È inaccettabile che un cittadino non possa protestare per un disservizio e gli venga riservato questo trattamento, da parte mia nessuna minaccia ma semplicemente chiedevo una spiegazione e mi aspettavo almeno delle scuse per la lunga attesa". L'attore ha deciso di agire per vie legali nei confronti della compagnia, affidandosi ad uno studio legale che opera principalmente nel settore afferente al diritto dei trasporti, l'avvocato Alessandro Palmigiano ha dichiarato: