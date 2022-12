“LOL Speciale di Natale: Chi ride è fuori” è il regalo che meritavamo di trovare sotto l’albero

A cura di Grazia Sambruna

Fuoriclasse del cazzeggio creativo. Sei campioni delle due precedenti edizioni, scendono in campo per restare seri, in uno studio addobbato con renne parlanti, calendari dell'avvento sovradimensionati e camini infidi. LOL Xmas Special, disponibile dal 19 dicembre su Prime Video, è la serie A della comicità italiana, lato improvvisazione. Vi ritroviamo tre campioni della prima stagione, Michela Giraud, Frank Matano e Lillo, insieme a due della seconda: il Mago Forest e Maria Di Biase. Come jolly, entra in gara anche Mara Maionchi perché a Natale vale tutto. Nessuno dei concorrenti si limita a fare il compitino e completa la lista dei regali che non avremmo nemmeno sperato di trovare sotto l'albero. LOL Xmas Special: chi (non) ride è fuori.

Poteva essere un esercizio di maniera, una sterile riproposta di quanto avesse funzionato nelle due edizioni precedenti e via, Buone Feste. In LOL Xmas Special, invece, è presente un amore per la risata compulsiva che trascina lo spettatore in un turbinio di no-sense, dandogli occasione di celebrare il Santo Natale con una rimpatriata tra irresistibili carogne.

"Chi non ha serate, si rivede", esclama il Mago Forest all'inizio della puntata che, a differenza di quanto accade nelle stagioni canoniche, dura un'ora e un quarto. Niente del minutaggio definitivo risulta però indigesta zeppola: ogni secondo dello special è intrattenimento puro, completamente a fuoco. E questa è la fondamentale differenza con l'edizione 2022: qui i comici chiamati a (non) ridere, si divertono sul serio, come fossero tra amici di lunga data. In effetti, lo sono.

Se a mancare, nella stagione 2, era stata la sana voglia di improvvisazione estemporanea, qui risorge in tutta la sua malefica potenza. Frank Matano "peggior nemico di se stesso" si fa ridere da solo, proponendo faccette e oggettistica che creano puntualmente un gelo lappone in tutti i presenti, all'infuori di lui. E l'effetto è, ancora una volta, esilarante. Di concorrente perfetto in concorrente perfetto, ecco Maria Di Biase che riesce pure a citare Avatar, surfandone l'onda giustissima. La sua sfida Tekken style tra Pandoro e Panettone (no spoiler, ma c'entra Lillo) è la rissa di Natale che meritavamo di vedere ancor più della mitologica faida tra Kevin e i ladri delle feste in Mamma ho perso l'aereo. A suo modo, già cult.

Michela Giraud, a tutto cringe, rivela come, dopo la sua partecipazione allo show, la gente la fermasse per strada esclamando: "Ma tu sei… la mignotta nana!", vittima del tormentone di suo conio, quel gioiellino in musica e irriverenza che fu il "Mignottone Pazzo". Mara Maionchi, come sempre, si smarona. Non c'è altro modo per definire l'attitude della ex giudice di X Factor nei confronti del programma. E anche tutto ciò che vogliamo vedere da lei, ogni volta. Il Mago Forest versione "Esplorando il corpo umano" è un'altra, imperdibile chicca dello show. Sola nota dolente resta Fedez, tuttora convinto che per condurre basti prodursi in risatine convulse.

LOL Xmast Special è il maglione brutto di Natale, perfetto per le feste. Certamente un ottimo auspicio per LOL 3 in arrivo nel prossimo anno. Buoni propositi per il nuovo anno: nessuno osi abbassare l'asticella del cazzeggio di un solo millimetro rispetto a questa puntata festiva. Di comici imbalsamati che non avevano capito il gioco ne abbiamo già visti abbastanza: LOL deve essere travolgente, estemporaneo e sopra le righe oltre i limiti del surreale. Altrimenti, carbone per tutti.