Paura per Robert De Niro: “Donna si introduce in casa sua per rubare i regali di Natale” Disavventura per Robert De Niro. Una donna si sarebbe introdotta in piena notte nel suo appartamento per tentare di rubare i regali che l’attore aveva riposto sotto l’albero. Il 79enne è stato svegliato dai rumori.

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per l'attore Robert De Niro. Come riporta la BBC, una donna già nota alle Forze dell'Ordine – la 30enne Shanice Aviles – si sarebbe introdotta in casa sua e, secondo quanto trapelato, avrebbe tentato di rubare i regali di Natale che l'attore aveva riposto sotto l'albero. Per lei è scattato l'arresto.

La dinamica del presunto furto: la donna in casa di De Niro mentre lui dormiva

I fatti sono avvenuti lunedì 19 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe introdotta nel lussuoso appartamento di Robert De Niro a New York City, nellUpper East Side intorno alle ore 02:45. Sembra che la polizia la stesse già tenendo d'occhio e avrebbe notato come cercasse di forzare diverse porte. Dopo averla persa di vista per un istante, avrebbero visto una porta con la serratura forzata. Gli agenti si sarebbero introdotti all'interno e avrebbero colto la donna sul fatto. Shanice Aviles non è una persona sconosciuta alle Forze dell'Ordine, è già stata arrestata diverse volte proprio per furto.

Robert De Niro sta bene, non intende commentare la vicenda

Secondo quanto riporta la ABC, gli agenti si sarebbero introdotti nell'appartamento cogliendo sul fatto la donna, mentre tentava di prendere i regali di Natale sotto l'albero dell'attore per metterli in una borsa che aveva portato con sé. I rumori avrebbero svegliato Robert De Niro che sarebbe sceso in vestaglia per capire cosa stesse accadendo. La BBC ha provato a contattare l'agente dell'attore che ha fatto sapere che il settantanovenne sta bene, non ha avuto alcuna interazione con la donna in questione e non intende rilasciare commenti pubblici sulla vicenda. Inoltre, un portavoce della polizia ha fatto sapere che le indagini sono ancora in corso, dunque la dinamica dei fatti non è stata ancora del tutto appurata.