“Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati”: una crisi mai superata avrebbe portato alla rottura

Sarebbe arrivata al capolinea la relazione tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. L’indiscrezione sulla rottura a causa di una crisi mai superata: “Avrebbe portato alla fine della loro storia”.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori del gossip che ora sarebbe arrivata al capolinea, quella tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi nella rubrica curata da Giuseppe Candela, "i due starebbero vivendo una crisi profonda, che avrebbe portato alla fine della loro relazione". Al momento, né l'influencer né il nuotatore hanno commentato le voci di rottura, preferendo la via del silenzio per confermare o smentire il rumor che sta già facendo il giro dei social.

La notizia della rottura, se confermata, arriverebbe come un fulmine a ciel sereno, considerando che solo lo scorso settembre lo stesso settimanale aveva ufficializzato il loro legame. I due erano stati paparazzati durante una vacanza a Pantelleria, tra baci teneri e sguardi complici che non lasciavano spazio a dubbi.

Poco dopo quegli scatti, era stato lo stesso Alex Di Giorgio a rompere il silenzio in un'intervista rilasciata a Superguida Tv in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Lo sportivo si era detto sereno e proiettato verso il futuro: "Sono molto felice, ho trovato un equilibrio. Le cose accadono e non si possono controllare", aveva dichiarato, sottolineando l'importanza di stare bene con se stessi prima di intraprendere un percorso con qualcun altro.

Dal mancato incontro al GF Vip all'avvicinamento anni dopo. Alex Di Giorgio, 35 anni, è un volto noto non solo per la cronaca rosa ma soprattutto per i suoi traguardi sportivi. Nuotatore professionista di alto livello, ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, collezionando ori ai Giochi del Mediterraneo e argenti europei.

Il legame con Tommaso Zorzi affonda le radici nel 2020, durante l'edizione del Grande Fratello Vip vinta proprio da Zorzi. All'epoca, Di Giorgio era stato contattato per entrare nella Casa, anche con l'idea di creare un ponte conoscitivo con l'influencer milanese. Tuttavia, l'ingresso sfumò all'ultimo momento. Zorzi, ignaro di tutto ma stimolato dai messaggi della produzione, aveva comunque speso parole di stima per l'atleta, definendolo in seguito "una persona estremamente intelligente e intraprendente". Quello che sembrava un destino scritto si è poi realizzato anni dopo, lontano dalle telecamere, per poi scontrarsi oggi con una crisi che, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe essere insanabile.