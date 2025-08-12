“Tina Cipollari al Pronto Soccorso”: la verità dietro alla foto in ospedale circolata sui social

La foto di Tina Cipollari in ospedale ha suscitato la preoccupazione dei fan di Uomini e Donne. Fonti vicine all’opinionista hanno spiegato a Fanpage.it cosa è successo.

Da qualche ora, circola una notizia allarmante su Tina Cipollari. La nota opinionista di Uomini e Donne è stata immortalata presso il Pronto Soccorso di Olbia. La foto ha dato il via a una serie di articoli che hanno suscitato la preoccupazione dei fan della cinquantanovenne. Fanpage.it ha contattato persone a lei vicine che hanno spiegato cosa è successo. Tina Cipollari sta bene. Secondo quanto ci hanno riportato queste fonti, la sua visita in ospedale non sarebbe scaturita da problemi di salute personali.

Tina Cipollari in ospedale, ma l'opinionista di Uomini e Donne sta bene

La foto di Tina Cipollari presso il Pronto Soccorso di Olbia ha suscitato una certa preoccupazione in coloro che da anni la seguono in televisione. Fonti vicine alla nota opinionista, raggiunte da Fanpage.it, hanno rassicurato sulle condizioni di salute della donna. Secondo quanto ci hanno riportato, Tina Cipollari non si sarebbe recata in ospedale per problemi di salute personali. Si sarebbe trovata presso la struttura perché avrebbe accompagnato una persona che si è sentita poco bene. Dunque, era al Pronto Soccorso nelle vesti di accompagnatrice e non di paziente.

La foto al Pronto Soccorso di Olbia e la segnalazione circolata sui social

La notizia è partita dal profilo Instagram di Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha pubblicato una segnalazione ricevuta. In particolare ha diffuso una foto che ritraeva Tina Cipollari seduta a un tavolino con la seguente spiegazione dell'utente che gliel'aveva inviata: "Ciao Deia, oggi c'era Tina Cipollari al Pronto Soccorso di Olbia". L'indiscrezione ha comprensibilmente preoccupato i fan di Uomini e Donne, che hanno temuto che la frizzante opinionista stesse affrontando dei problemi di salute. Fortunatamente le cose non starebbero così. Da settembre, intanto, la rivedremo nel dating show di Maria De Filippi.