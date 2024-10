Teo Mammucari: “A Tu sì que vales prendevo un sacco di soldi per stare seduto ma a Mediaset non tornerei”

video suggerito

Teo Mammucari rivela a Tv Blog di sperare in una seconda stagione de Lo Spaesato, il programma con il quale è tornato a condurre in Rai. Dopo i primi episodi andati in onda su Rai2, l’ex giudice di Tu sì que vales è in attesa di una decisione del servizio pubblico a proposito di una nuova edizione del programma. Decisione che condizionerà la sua decisione di restare o andare via:

La Stand by Me mi ha già chiesto la disponibilità. Le persone mi fanno i complimenti perché finalmente vedono qualcosa di nuovo e penso che l’esperimento debba essere premiato. Dopo che si arriva in Champions League, in genere si lavora alla costruzione di una squadra con lo scopo di fare meglio. Se la Rai mi dirà che non si farà nulla mi dispiacerà per loro e andrò altrove. Però non credo che dopo tutti questi pareri favorevoli avrà il coraggio di rinunciare al programma.

Teo Mammucari: “Dopo avere lasciato Mediaset, sono ripartito con umiltà”

“La Champions me la sono conquistata a L’Acchiappatalenti e soprattutto a Ballando, dove ho partecipato dando il cuore e mettendomi in gioco professionalmente. Poi ho detto: ‘signori, io mi sono buttato nelle vostre mani, ora datemi in mano un progetto’”, ripartito da concorrente di Ballando con le stelle, “Ricorda il conduttore, per poi pensare al momento in cui è Sono ripartito da zero, con molta umiltà. Con trenta programmi condotti alle spalle ho dimostrato quello che potevo dare, pur non essendo protagonista. Ho rischiato. Ho lasciato Mediaset perché non sperimentava più nulla e una poltrona al fianco di Gerry Scotti e Maria De Filippi dove prendevo un sacco di soldi. Sono anni che dico che bisogna fare qualcosa di inedito. Ora mi sto togliendo le mie soddisfazioni”.

La decisione di lasciare Le Iene: “Mi presero per matto”

L’uscita da Mediaset fu preceduta, qualche tempo prima, dalla decisione di lasciare Le Iene, format che Mammucari ha condotto con successo per anni: “Anche in quel caso ero lì da tanti anni e quando lasciai mi presero per matto. A Le Iene stavo benissimo, io devo tanto a loro e loro devono tanto a me. Però volevo fare nuovi programmi e a Mediaset hanno preferito Papi e le trasmissioni che sappiamo. Tuttavia, parlare del passato non ha senso, ho scelto la mia strada e adesso sono alla Rai. Sarebbe come parlare di una ex fidanzata che non frequenti più. E anche se mi dovessero richiamare non ci tornerei”.