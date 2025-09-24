Taylor Mega: “Rischio di andare in menopausa precoce, ho deciso di congelare i miei ovuli”

In un lungo video pubblicato su TikTok, Taylor Mega è tornata a parlare della tematica della fertilità. Dopo aver rivelato in passato di non poter avere figli in maniera naturale, l’influencer ha spiegato di aver deciso di congelare gli ovuli: “Con la prima terapia il mio corpo aveva subito uno stress allucinante. Ho deciso di congelarli adesso perché se non lo facessi me ne pentirei”.

Taylor Mega è tornata a parlare pubblicamente del tema della fertilità. In passato aveva spiegato di non poter avere figli in maniera naturale e di aver iniziato una terapia ormai diversi fa. Tuttavia, la terapia in questione le ha provocato "più danni che bene", come lei stessa aveva raccontato: "Ho una cisti alle ovaie e ciclo continuo". Di recente le è stato detto dalla ginecologa che potrebbe andare in menopausa precoce, così ha deciso di congelare gli ovuli.

Taylor Mega e la terapia per la fertilità

"Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale. Ne parlo solo ora perché ho preso una decisione che penso possa aiutare altre ragazze nella mia situazione", ha esordito Taylor Mega in un video pubblicato su TikTok. L'influencer è tornata a parlare del delicato tema della fertilità, aggiornando tutti coloro che la seguono su come stanno procedendo le curve. "Due anni fa la ginecologa mi disse che il mio endometrio era troppo sottile e non potevo avere figli in maniera naturale. Non l'ho presa bene, è stato un brutto colpo. Mi era venuta la FOMO di fare figli anche con ragazzi con cui non era il caso", ha ricordato.

Dopo la notizia datale due anni fa, di cui aveva già parlato pubblicamente, Mega ha vissuto un periodo di "confusione mentale" e di profonda difficoltà. Poi ad ottobre dello scorso anno la decisione di iniziare la terapia per la fertilità, che però nel corso dei mesi si è rivelata una strada difficile da percorrere. "Non l'avessi mai cominciata. Mi provoca una marea di problematiche, una cisti di 5 cm e il ciclo anche due volte al mese. Il mio corpo ha subito uno stress allucinante, gli oggetti mi cadono dalle mani, il mal di testa continuo", ha rivelato.

La decisione di congelare gli ovuli

La terapia di fertilità a cui Mega si è sottoposta non ha dato i risultati sperati, causandole diversi problemi di salute. La ginecologa, poi, le ha dato anche un'altra inaspettata notizia: "Mi ha detto che c'è un'alta probabilità che vada in menopausa precoce. Mi ha avvisata e allarmata che dovevo fare assolutamente il congelamento degli ovuli, altrimenti è possibile che non possa più farlo in futuro per via di una bassa riserva ovarica". Messa davanti a questa opzione, l'influencer ha inizialmente titubato ma ha poi deciso di procedere con la procedura: "Ho pensato che se non lo facessi adesso me ne pentirei tutta la vita. Poi magari gli ovociti che prelevo non li userò mai, ma non mi perdonerò mai di non aver usato questa possibilità. Ho cominciato la terapia".