A Nilufar Addati scrivono “Sei incinta?”, lei sbotta: “Ho una fertilità bassa, quest’inverno congelerò gli ovuli”

Nilufar Addati torna a parlare della sua endometriosi in risposta a un commento poco delicato di un'utente. La replica a tono dell'influencer ed ex di Uomini e Donne: "Giudicare il corpo delle persone non è corretto, non sapete cosa può provocare".

La replica di Nilufar Addati

Dopo aver postato un video della sua sfilata alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, un evento al quale Nilufar partecipa da anni, un'utente ha ben pensato di commentare il filmato, scrivendo in modo sarcastico: "È incinta? Auguri".Un appunto che la napoletana, legittimamente, non ha tollerato e ha quindi deciso di replicare a tono. L'ex di Uomini e Donne ha spiegato di ricevere ogni giorno centinaia di commenti sul suo lavoro da influencer, non ancora considerato – secondo molti – un vero e proprio impiego. "Nonostante questo, però, devo beccarmi commenti del genere perché è lo scotto da pagare per stare online", ha esordito.

Nilufar Addati alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Nilufar è poi passata a spiegare perché non ha gradito quel messaggio, come se questo non dovesse già essere ovvio: "Se dovessi abbassarmi al livello di questa persona, dovrei dire che tra tutti i punti del corpo in cui accumulo grasso, la pancia non è uno di quelli. Anche se avessi avuto una pancia pronunciata, però, è comunque un commento che non si fa".

Leggi anche Questa foto di Belén al mare dimostra che qualcosa sta cambiando: sono le donne a difenderla

"Ho una fertilità molto bassa, congelerò gli ovuli"

Forma fisica e condizione psicologica sono due cose strettamente correlate e Addati lo sa bene. Proprio per questo, "commentare il corpo delle altre persone non è corretto, non sapete cosa può provocare un commento del genere", ha spiegato ancora. Nilufar, infatti, soffre di endometriosi, di adenomiosi e ha un ormone AMH molto basso, quindi "ho una fertilità bassissima, pari a quella di una donna di 42/43 anni, e io quest'inverno dovrò congelare gli ovuli per questo motivo". Ha poi concluso facendo una doverosa precisazione: lei sa di essere molto fortunata, perché può permettersi di pagare degli specialisti e di congelare i suoi ovuli, "tu sei sfortunata", ha detto, rivolgendosi all'utente in questione,"perché sei nata senza empatia".

Cosa sono l'endometriosi, l'adenomiosi e l'ormone AMH

L’endometriosi è una patologia ginecologica cronica in cui il tessuto che normalmente riveste l’interno dell’utero si sviluppa in altre zone del corpo, come ovaie o tube di Falloppio. Può provocare dolori intensi, cicli molto dolorosi e, nei casi più gravi, difficoltà a rimanere incinta. Un disturbo simile è l’adenomiosi, che si verifica quando lo stesso tessuto cresce all’interno della parete muscolare dell’utero, causando spesso mestruazioni abbondanti e dolorose. Diversi studi hanno evidenziato come chi soffre di endometriosi o adenomiosi presenti spesso livelli di AMH più bassi rispetto alla media, con possibili ripercussioni sulla capacità di concepire.