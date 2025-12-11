Taylor Mega e la foto in ospedale dopo un intervento: “Mi sono fatta mettere un po’ di grasso alla tempia”

Taylor Mega ha condiviso sui social una sua foto in ospedale, spiegando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico. Le motivazioni al momento ha preferito non rivelarle, ma ha raccontato di averne approfittato anche per cambiare un tratto del suo viso: “Mi sono fatta mettere del grasso sulle tempie”.

Taylor Mega ha condiviso sui social una foto in ospedale, scattata subito dopo un intervento chirurgico. La nota influencer si è sottoposta a un'operazione, di cui però al momento non ha voluto rivelare dettagli e motivazioni. Tuttavia, ai milioni di followers che la seguono, ha spiegato di aver "approfittato" dell'occasione per cambiare anche un tratto del suo viso, pur precisando che l'operazione generale non è stata di chirurgia estetica.

Nello scatto e nel breve video pubblicato sui social, Taylor Mega si mostra in ospedale e sul viso ha dei segni di matita, che generalmente si usano quando ci si sottopone a interventi di chirurgia estetica. L'influencer, però, ha subito chiarito: "Anche se ho questi segni in faccia non ho fatto lifitng, tra qualche anno lo farò". Mega ha scelto di non rivelare il tipo di intervento a cui si è sottoposta, preferendo mantenere una certa riservatezza a riguardo e limitandosi a spiegare: "Ho fatto un'operazione che non c'entra nulla con l'estetica". Tuttavia, nonostante il motivo dell'operazione fosse diverso, ha deciso di sfruttare l'occasione per modificare un tratto del suo aspetto: "Già che c'ero ho approfittato per andare a mettere un po' di grasso alla tempia perché mi vengono i buchi lì, ho pochissima massa grassa".

Già in passato, quando aveva 20 anni, Taylor Mega aveva scelto di ricorrere alla chirurgia estetica per rifare il seno. Una scelta, come aveva raccontato in una recente intervista a Belve, per un motivo ben preciso: "Ricevevo commenti come ‘sei piatta, una tavola da surf'. Di operazioni ne ha affrontate due: la prima per ingrandire il seno, che però il medico le fece troppo grande, il secondo per rimpicciolirlo. Se tornasse indietro, però, preferirebbe non sottoporsi affatto a un intervento simile perché è molto doloroso.

Di recente, inoltre, l'influencer si era espressa pubblicamente su un tema molto delicato, quello della fertilità, spiegando di non poter avere figli in maniera naturale e di aver iniziato una terapia ormai diversi fa. Tuttavia, la terapia in questione le aveva provocato "più danni che bene" e la ginecologa le aveva detto che c'era il rischio di menopausa precoce, così ha deciso di congelare gli ovuli.