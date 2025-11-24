Andrea Zelletta spiega perché ha deciso di sottoporsi al trapianto di capelli: “Mi dava fastidio la stempiatura”

Con un video pubblicato sui social, Andrea Zelletta ha raccontato di essersi sottoposto a un trapianto di capelli, spiegando il perché della scelta: “Se una cosa ti rende insicuro e si può migliorare, perché non farla?”.

Con un video pubblicato sui social, Andrea Zelletta ha raccontato ai fan di essersi sottoposto a un trapianto di capelli, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a intervenire nonostante – come lui stesso ha rivelato – non ci fosse un reale problema clinico da risolvere. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi dj e volto molto seguito sui social, ha scelto di condividere l’intero percorso con grande trasparenza, mostrando senza filtri anche il post operatorio.

Zelletta è diventato popolare nel 2019 grazie al dating show di Maria De Filippi, dove aveva trovato l’amore con Natalia Paragoni. Da allora i due non si sono più lasciati: convivono da tempo, nel 2023 sono diventati genitori della piccola Ginevra e oggi rappresentano una delle coppie più solide e amate dal pubblico del programma. Anche per questo ogni scelta o cambiamento nella loro vita attira subito l’attenzione dei follower. L’intervento al quale Andrea si è sottoposto è avvenuto lo scorso sabato in una clinica di Milano. Da quel momento l’ex tronista sta documentando giorno dopo giorno i progressi, mostrando le medicazioni e rispondendo alle curiosità di chi lo segue. Un modo per normalizzare un tema che, soprattutto tra gli uomini giovani, continua spesso a essere vissuto con imbarazzo.

Nel video in cui annuncia la decisione, Zelletta ha raccontato di aver scelto di farlo esclusivamente per una questione estetica e psicologica: “Mi hanno detto che non ne avevo davvero bisogno”, spiega, “ma quella piccola stempiatura mi dava fastidio. Se una cosa ti rende insicuro e si può migliorare, perché non farla? Se vi va di fare qualcosa che vi fa stare meglio, fatela, anche se non è indispensabile”. La scelta ha inevitabilmente diviso il web. Da una parte c’è chi ha apprezzato la sua sincerità e il messaggio legato all’autostima; dall’altra, chi ritiene che un trapianto sia eccessivo per un problema così minimo. Zelletta, però, sembra non dare peso alle critiche: continua ad aggiornare i followers e a raccontare i pro e i contro dell’operazione, ribadendo che per lui si è trattato soltanto di un piccolo gesto verso sé stesso e il proprio benessere.