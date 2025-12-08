Jasmine Carrisi e la chirurgia: “Ho esagerato con il filler alle labbra, fermata da mio padre Al Bano”

Ospite nello studio de La Volta Buona, Jasmine Carrisi ha deciso di raccontarsi con grande sincerità parlando di un tema delicato e attualissimo: il rapporto con il proprio corpo e con la chirurgia estetica. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha ammesso di essersi avvicinata molto giovane ai ritocchini, complice un’insicurezza personale ma anche il peso degli standard di bellezza imposti dai social network.

Il racconto di Jasmine Carrisi sulla chirurgia esterica

Jasmine ha spiegato di aver fatto il suo primo filler alle labbra a soli 18 anni. In quel periodo, ha raccontato, le labbra molto voluminose erano diventate una sorta di “must”, quasi uno standard non scritto al quale adeguarsi per sentirsi all’altezza: “Era una mia insicurezza, andavano di moda le labbra a canotto e oggi sembra quasi che avere un certo tipo di labbra sia diventato la normalità”.

La reazione di Al Bano e Loredana Lecciso

Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo le ha chiesto quale fosse stata la reazione dei suoi genitori. Jasmine ha sottolineato che, inizialmente, la sua famiglia l’ha sempre supportata senza giudicarla. Ma a un certo punto qualcosa è cambiato: “Stavo esagerando con le labbra e la mia famiglia è intervenuta. Mi hanno dato il loro punto di vista, in modo sacro, e li ho ascoltati”. Ha voluto anche chiarire un dettaglio che spesso viene dato per scontato: non ha mai fatto altri interventi. “Tutti pensano che abbia rifatto il naso o gli zigomi, invece ho fatto solo le labbra”, ha spiegato, rimarcando come spesso il giudizio esterno vada ben oltre la realtà dei fatti. Oggi Jasmine guarda a quel periodo con maggiore consapevolezza. Si definisce ancora “pro” alla chirurgia estetica, ma con molti più dubbi e una nuova lucidità: è importante conoscersi, accettarsi e non farsi trascinare da mode passeggere o dalle pressioni esterne.