Suri Cruise sceglie la madre: come i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, rinuncia al cognome del padre

Suri Cruise ha scelto di rinunciare al cognome del padre: la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, 20 anni, ha preso le distanze dal noto attore (sempre più assente nella sua vita) scegliendo di essere conosciuta legalmente come Suri Noelle, il secondo nome della madre. La sua storia è simile a quella dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie.

Suri Cruise ha scelto di rinunciare al cognome del padre. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, 20 anni, ha preso definitivamente le distanze dal noto attore di Hollywood scegliendo di essere conosciuta legalmente come Suri Noelle, il secondo nome della madre. La decisione è stata resa pubblica solamente in questi giorni ma risalirebbe in realtà a due anni fa. Nel 2024, infatti, la ragazza veniva già chiamata Suri Noelle in occasione della cerimonia di diploma al liceo o durante lo spettacolo teatrale Midsummer! al quale ha preso parte. Una scelta presa con consapevolezza e che sarebbe stata dettata anche dal rapporto sempre più inesistente con il padre. La sua storia ha diverse similitudini con quella dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, che progressivamente negli anni stanno facendo la stessa scelta.

Perché Suri Cruise ha scelto di rinunciare al cognome paterno

Suri Cruise avrebbe presentato la domanda per cambiare il proprio cognome a New York, dove ha vissuto prima di entrare al college, anche se il desiderio sarebbe nato già alcuni anni prima. La scelta sarebbe legata alla volontà di omaggiare la madre Katie Holmes, il cui secondo nome è Noelle, che per lei è stata (ed è) una figura di riferimento nella vita. Proprio lo stesso motivo anche diversi figli della famiglia Jolie-Pitt hanno deciso di prendere le distanze dal cognome del padre ed essere riconosciuti pubblicamente con quello materno. Suri e il padre Brad Pitt non avrebbero rapporti da oltre 10 anni e la ragazza sarebbe stata affidata esclusivamente alla madre dopo il divorzio dei genitori, avvenuto nel 2012. La rottura del matrimonio sarebbe stata una frattura definitiva anche nel loro rapporto, che con il passare degli anni è diventato sempre più distante fino a spegnersi del tutto. L'attore, infatti, si sarebbe limitato a far fronte alla spese per il mantenimento della figlia fino al compimento dei 18 anni, salvo poi "sparire" come figura dalla sua vita.

La stessa scelta l'hanno fatta i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt

Il caso di Suri Cruise non è in realtà isolato nel mondo del ‘figli di Hollywood'. Di recente, ad esempio, anche i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt hanno scelto di rinunciare all'ingombrante cognome del padre, preferendo essere identificata solo con quello della madre. La prima a percorrere questa strada era stata Shiloh, che nel 2024 lo ha fatto legalmente in occasione del suo 18esimo compleanno, dopo aver espresso questa richiesta già durante il divorzio dei genitori. Poco dopo anche Zahara e Vivienne avevano scelto di rinunciare al cognome Pitt: la prima, nel novembre 2023 si era presentata solo come "Jolie" al college, mentre la seconda lo aveva fatto in occasione del musical The Outsiders, in cui aveva lavorato insieme alla madre. Al momento ancora Pax e Knox, gemello di Vivienne, conservano il doppio cognome, anche se il primo ha pubblicamente definito il padre uno "stro**o di livello mondiale" e non è da escludersi che possa prendere la stessa decisione.