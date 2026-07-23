Sami, la figlia di Charlie Sheen, contro l’attore: “Guadagno con Only Fans, lui non mi dà soldi da quando ho 18 anni”

Sami Sheen, la figlia 22enne di Charlie Sheen, si scaglia contro chi la accusa di sperperare i soldi di suo padre. La ragazza sostiene di provvedere a se stessa da quando ha 18 anni e ha aperto il suo profilo Only Fans.

Sami Sheen, la figlia 22enne della star americana Charlie Sheen, ha risposto alle critiche di chi le contestava di avere un tenore di vita particolarmente lussuoso solo per merito di suo padre. La ragazza ha sostenuto, invece, di non ricevere soldi dall'attore da almeno quattro anni e di mantenersi solo ed esclusivamente grazie ai suoi guadagni che provengono dal suo profilo Only Fans.

Sami Sheen contro suo padre Charlie

È almeno da tre anni e mezzo che Sami Sheen ha deciso di aprire un profilo sulla nota piattaforma dispensatrice di contenuti intimi, dalla quale secondo alcune indiscrezioni avrebbe guadagnato almeno 3 milioni di dollari lo scorso anno. Una cifra che le permetterebbe di condurre uno stile di vita particolarmente lussuoso, ma non è mancato chi sui social l'abbia accusato di spendere solo i soldi provenienti dal padre, Charlie Sheen, ed è così che in un video pubblicato su TikTok, lei ha risposto:

Se stessi usando i soldi di papà, lo ammetterei chiaramente, ok? Questi commenti mi fanno arrabbiare perché quell'uomo non mi dà un centesimo da oltre quattro anni. Mi mantengo completamente da sola da quando compiuto 18 anni.

Per avvalorare la sua tesi, poi, ha riportato anche un avvenimento di qualche settimana fa, raccontando che il padre aveva comprato a sua sorella Lola una macchina da diverse migliaia di dollari e che lei, quindi, avesse avanzato una richiesta all'attore che, però, si è rifiutato di esaudirla:

Gli ho chiesto se potesse comprarmi un cavallo per la stessa cifra. Quella è stata l'ultima volta che ci siamo parlati, un paio di settimane fa. Se questo non basta per dimostrare che mio padre non mi aiuta in niente, non so cos'altro possa esserci.

Il rapporto turbolento tra padre e figlia

Tra Charlie Sheen e sua figlia Sami non c'è un buon rapporto da anni. L'attore, già nel 2022, aveva dichiarato di essere contrario alle decisioni della figlia che già stava per aprire il suo profilo Only Fans, in un'intervista il divo di Hollywood aveva dichiarato: "L'ho esortata a mantenere un approccio elegante e creativo, senza sacrificare la sua integrità". La 22enne, invece, non ha mai nascosto il suo astio nei confronti del padre, tanto che in un'intervista dello scorso anno, dichiarò apertamente che avrebbe preferito fare "qualsiasi cosa piuttosto che andare a pranzo con lui".