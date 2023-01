Stefano Righi e la fine dei Righeira: “Non parlo più con Rota” La verità di Johnson dei Righeira: “Con Stefano Rota non ci sopportavamo più, c’è stato un progressivo aumento di incompatibilità”.

Stefano Righi e Stefano Rota, nomi che potrebbero dirvi molto poco: i Righeira, invece, vi diranno "Vamos a la playa" e "L'estate sta finendo", i loro più grandi successi. Al Corriere della Sera, Stefano Righi, fondatore insieme a Stefano Rota, del duo italiano di musica elettronica più famoso degli anni '80 si racconta tra successi e delusioni. Tra le altre cose: il rapporto finito con Stefano Rota. I due non si parlano più. Eppure, sono stati un duo di incredibile successo, in Italia come in Europa. Attivi dal 1982 al 1988 e poi di nuovo dal 2011. Poi la separazione definitiva.

Le parole di Stefano Righi

Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, oggi ha 62 anni. Al Corriere della Sera racconta: "Sono passato dal non avere una lira a poter prendere aerei e taxi senza pensarci, potevo scegliere gli alberghi più belli, vivevo nei residence. Ho buttato via un sacco di soldi. Quanto ho sperperato? Non ne ho la minima idea, anche perché non so neanche quello che ho guadagnato. Sanremo 1986 è stato brutalmente il nostro canto del cigno, arrivammo tra gli ultimi. Lì ci trovammo spiazzati, non eravamo abituati. Ci eravamo creati la fama di quelli che sfornavano tormentoni, da noi si aspettavano quello, ma eravamo dei performer e dei situazionisti più che dei musicisti. Avevamo idee deliranti e una pressione addosso non facile da gestire. Siamo entrati in un vortice negativo che via via ci ha fatto mollare il colpo".

Il rapporto finito con Stefano Rota

C'è stato anche un momento nero della vita di Stefano Righi: l'arresto nel 1993, assieme ad altre 37 persone, per spaccio. Rimase in carcere 5 mesi, poi fu assolto: "Fui messo in mezzo perché la solita notizia locale che avevano arrestato qualche pusher, con il mio nome diventava di rilievo nazionale. Mi crollò il mondo addosso, passai cinque mesi di merda in cui temevo mi potessero condannare". E sulla fine dei rapporti con Stefano Rota: "C’è stato un progressivo allontanamento culminato in una lite che ha sancito la separazione. Ho continuato a fare serate da solo e da tempo non ci sentiamo più». L’ultima lite? «Uno scazzo dovuto a un progressivo aumento di incompatibilità, niente di specifico, ma non ci sopportavamo più".