Stefano Miele del GF fa outing a Mahmood: “È gay”, ma il cantante non lo ha mai detto Parlando con Fiordaliso e Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello, Stefano Miele ha fatto outing a Mahmood, svelando sarebbe gay. In realtà, il cantante si è sempre rifiutato di rispondere a domande relative al suo orientamento sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scivolone di Stefano Miele nella Casa del Grande Fratello. Il concorrente ha fatto outing a Mahmood, artista che si è sempre rifiutato di rispondere a domande relative al suo orientamento sessuale. “Lui è egiziano forse? Algerino? La mamma è della Sardegna? Lui è stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?”, aveva chiesto Fiordaliso al coinquilino a proposito dell’artista. Alla domanda circa la presunta – e inesistente – relazione con Elodie, Miele ha risposto: “No, lui è gay”.

Mahmood non ha mai parlato del suo orientamento sessuale

Si tratta di un outing in piena regola, in considerazione del fatto che Mahmood si è sempre rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda relativa al suo orientamento sessuale. “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza”, aveva risposto l’artista a domanda diretta nel 2019. Un concetto ribadito successivamente quando aveva precisato di non avere mai parlato, per scelta e principio, delle sue preferenze sessuali: “Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione”.

Chi è Stefano Miele

Stefano Miele è diventato popolare partecipando all’edizione del Grande Fratello in corso. Nato a Gaeta nel 1990, ha 33 anni e dopo avere vissuto a New York e Londra, si è trasferito a Milano dov’è rimasto per curare la sua carriera da stilista. Miele produce calzature di lusso – vendute da alcuni tra i più prestigiosi store digitali in Italia – e il suo marchio, avviato nel 2020, si chiama Haus of Honey. Miele è entrato nella Casa del GF in corsa quando l’edizione era già cominciata da qualche mese. Ha stretto un rapporto di amicizia con Beatrice Luzzi che è la concorrente alla quale è più vicino. Fidanzato con un medico, si definisce molto innamorato.