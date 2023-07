Sissi di Amici 21 canta gratis in provincia, i fan in polemica: “Peccato, talento non riconosciuto” Sissi, la cantante che arrivò quinta nell’edizione 2021/2022 di Amici di Maria de FIlippi, lo scorso 15 luglio si è esibita ad Albavilla, in provincia di Como. Un video delle prove dell’artista ha fatto il giro di Twitter, molti fan del programma sono increduli: “Il talento non viene mai riconosciuto. Deve accontentarsi di questo”.

A cura di Gaia Martino

Sissi, nome d'arte di Silvia Cesano, è stata una delle allieve di Amici più amate delle ultime edizioni. Ha partecipato al talent show nella stagione 2021/2022 – vinta da Luigi Strangis – e con la sua voce ha regalato agli insegnati e al pubblico forti emozioni. Dopo l'uscita dal piccolo schermo, continua il suo cammino nel mondo della musica. Ha lanciato il singolo "Sottovoce" e lo scorso 15 luglio si è esibita in concerto ad Albavilla, in provincia di Como. Era eccitata all'idea di potersi esibire in un luogo nel quale ha trascorso "momenti bellissimi" della sua vita, così come disse. Meno contenti sono apparsi i suoi fan che su Twitter hanno aperto un dibattito: "Il talento non viene mai riconosciuto. Deve accontentarsi di questo", il pensiero di molti a corredo di un video registrato durante le prove della cantante.

Ph credits IG Stories Sissi

La polemica dei fan di Sissi

"Non riesco a capacitarmi di come sia possibile che Sissi, una delle migliori voci mai passate ad Amici, debba accontentarsi di questo": questo è il pensiero di molti fan della cantante di Amici 21 dopo la sua esibizione sul palco di Albavilla. Su Twitter circola il video registrato durante le prove e in tanti stanno rendendo pubblico il loro pensiero. "Speriamo di assistere ad una sua rivoluzione tra un paio d'anni", "Il talento non viene mai riconosciuto". Gli utenti sostengono che dopo aver lanciato artisti come Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, il programma abbia smesso di aiutare i propri "beniamini".

Per arrivare al successo, però, un cantante deve saper affrontare un lungo percorso, secondo molti altri fan entrati nel dibattito. Infatti alcuni sostengono che anche Emma o Annalisa abbiano fatto lo stesso cammino di Sissi dopo il debutto ad Amici: "Nel 2013 vidi Annalisa ad un concerto gratuito a Varazze", "Vidi Emma per la prima volta in piazza per una festa di paese, gratis. Era uscita da Amici da 3 anni. Lo hanno fatto tutti". Il dibattito su Twitter è aperto, intanto Sissi, tra le stories di Instagram, ha mostrato ai followers di essere in uno studio di registrazione.

Da X Factor ad Amici 21, la carriera della cantante

Silvia Cesano, conosciuta come Sissi, ha 23 anni ed è originaria di Merone, in provincia di Como. La cantante prima di entrare a far parte della scuola di Amici partecipò alle audizioni di X Factor con il brano Del verde di Calcutta, guadagnando anche il favore del pubblico e i 4 sì dei giudici. Si fermò prima dei Live per volere di Sfera Ebbasta, ma fu già adocchiata dall'etichetta di Caterina Caselli e con lei firmò un contratto. Nel 2020 Sissi ha partecipato ad AmaSanremo con il brano Per farti paura ma non riuscì a calcare il palco del Festival. Amici 2021/2022 gli ha permesso di farsi conoscere a fondo: nel talent show è arrivata sino in finale, classificandosi quinta. E anche allora i fan ebbero da ridire: "Lei quinta non si può sentire", "Meritava la vittoria", "Un peccato".