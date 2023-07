Simone Rugiati e le assurde teorie complottiste: “Manipolazione climatica, spruzzano miscele nell’aria” Simone Rugiati ha improvvisato sul tema dell’emergenza climatica, ipotizzando assurde teorie complottiste riguardo presunte manipolazioni dei fenomeni meteorologici: “Da anni vengono spruzzate in aria miscele solo per non far piovere per un evento di Stato. Si può manipolare il clima. In alcune zone si possono causare piogge o siccità”.

A cura di Redazione Spettacolo

Simone Rugiati pare si sia svegliato presto stamattina e con le idee poco chiare sull'emergenza climatica che ha attenzionato l'opinione pubblica dopo i nubifragi e i tornado che hanno travolto la Lombardia, nonché le temperature bollenti che hanno stretto nella morsa del caldo la Sicilia, devastata successivamente anche dagli incendi. Il noto chef della tv ha totalmente improvvisato sul tema e si è così espresso:

Mi state mandando video di cantine con un metro di acqua e ghiaccio a Milano e l'inferno in Sicilia. Si passa da complottisti a toccare questi argomenti, ma a me non me ne frega niente perché ci sono le prove che c'è una manipolazione climatica. Da anni vengono spruzzate in aria miscele solo per non far piovere per un evento di Stato. Ecco, ora questo giochino è stato un po' abusato…cercare di parare il riscaldamento con delle azioni umane o…quasi una….insomma….parliamoci chiaro: si può manipolare il clima. In alcune zone si possono causare piogge o siccità. Questo adesso è palese se siete curiosi, quindi non vi stupite più di tanto. Lo dovete sapere che è così.

Un discorso che ha toccato le corde del complottismo, approccio che puntualmente contamina problematiche di per sé già di non facile risoluzione. “Abbiamo visto queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo tutto il territorio nazionale da Sud a Nord: incendi, nubifragi, grandinate. Abbiamo molta urgenza di affrontare l’emergenza climatica. Non si più aspettare. Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere questa drammatica situazione”, lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando degli eventi climatici che in queste ore stanno affliggendo molte zone d’Italia.

Il climatologo del CNR Giulio Betti ha aggiunto in un'intervista a Fanpage.it che il riscaldamento globale è un fenomeno che ormai richiede una necessaria attenzione: “A causa del cambiamento climatico le ondate di calore ed altri eventi estremi in futuro saranno sempre più frequenti; bisogna fare in modo che la situazione non precipiti sempre di più, altrimenti il clima peggiorerà a una velocità tale che non riusciremo mai ad adattarci. L'atmosfera tende a scaldarsi sempre più e ad incamerare nuova energia. Aumenterà la concentrazione di vapore acqueo, che cresce del 7% ad ogni grado in più di temperatura. Laddove si creeranno le condizioni questo surplus di energia e vapore darà luogo a temporali e precipitazioni molto intense. La spiegazione, in parole povere, è questa".