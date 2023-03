Simona Ventura: “Maria De Filippi mi ha fatto lavorare in un momento buio della mia carriera” “A Maria sarà sempre riconoscente”, racconta Simona Ventura che nell’estate 2022 ha condotto l’esperimento tv di Ultima Fermata. “La nostra amicizia è sempre stata sincera, anche quando io ero in Rai e lei a Canale 5”. Sul GfVip: “Signorini è bravo a creare storie anche con nomi deboli”.

A cura di Giulia Turco

Simona Ventura è soddisfatta del progetto Citofonare Rai 2, la trasmissione domenicale che conduce in coppia con Paola Perego e che, in una delle ultime puntate ha regalato al pubblico un intervento telefonico di Pippo Baudo. "È stato fantastico, ha subito accettato", racconta la conduttrice intervistata da Tag24 di Unicusano. "Lui vive nell'ansia perché è rimasto l'ultimo di una generazione di grandissimi, quindi credo che faccia tutti gli scongiuri del caso. Sta bene e così ha voluto farlo sapere".

L'esperienza con Maria De Filippi ad Ultima Fermata

È stata breve e, a dire la verità, anche non troppo fortunata l'esperienza di Simona Ventura ad Ultima Fermata, il programma targato Fascino andato in onda nell'estate 2022. Una sorta di versione nostrana del format di Temptation Island, che per quella stagione non era stato prodotto. Per l'esperimento televisivo, Maria De Filippi ha voluto Simona Ventura, volto rassicurante dei reality ai tempi de L'Isola dei Famosi. "A Maria sarò sempre riconoscente", racconta la conduttrice. "Mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera lavorativa. Abbiamo sempre avuto un'amicizia sincera, anche quando io lavoravo in Rai e lei in Mediaset. È un po' il simbolo della nostra generazione".

Cosa ne pensa del GFVip di Alfonso Signorini

Di recente ha fatto discutere la decisione dei vertici Mediaset che hanno tagliato la replica di una delle ultime puntate del GFVip, giudicata dai toni volgari e poco adatti ad una prima serata. A tal proposito Simona Ventura si è limitata a commentare: "Alfonso è veramente bravo, perché è riuscito a creare delle dinamiche interne con pochissimo. Oggi non ci sono più i nomi altisonanti dalle grandi carriere". Per quanto riguarda la prospettiva futura suggerisce: "I reality cambiano e il futuro lo vedo registrato, tipo Temptation Island per intenderci".