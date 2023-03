Pippo Baudo riappare in tv, il collegamento telefonico a sorpresa con Citofonare Rai2 Apparizione a sorpresa di Pippo Baudo nello show della domenica mattina di Rai Due, Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Il famoso volto della televisione italiana si è collegato telefonicamente con il programma.

A cura di Gaia Martino

Pippo Baudo è intervenuto nella trasmissione domenicale Citofonare Rai 2 condotta da Paola Perego e Simona Ventura questa mattina. Il famoso presentatore, volto storico della televisione italiana, si è collegato telefonicamente con il programma, evento che non si verificava da tempo: "Eccomi qua, ciao Simona, ciao Paola", le parole prima di commentare il suo rapporto con Michele Guardì.

L'intervento di Pippo Baudo in diretta su Rai 2

Era da tempo che Pippo Baudo non facesse sentire la sua voce in televisione. Questa mattina Simona Ventura e Paola Perego lo hanno salutato in diretta: il noto presentatore si è collegato telefonicamente con lo studio per salutare i telespettatori e anche Michele Guardì, regista e autore televisivo. Difficile comprendere le parole di Baudo visti i problemi con l'audio che hanno colpito la telefonata, ma per le presentatrici è stato un onore ospitarlo nel loro programma. La Ventura ha infatti condiviso su Twitter l'evento, commentandolo così: "Un onore immenso".

Come sta Pippo Baudo

Nelle ultime settimane aveva fatto preoccupare i telespettatori italiani per le sue condizioni di salute dopo le lacrime in diretta di Pippo Balistreri a Italia Sì: lo storico direttore di palco del Festival, nel ricordare le edizioni di Sanremo fatte con Pippo Baudo, confessò che il noto presentatore stava male. L'allarme lanciato durante la trasmissione di Marco Liorni fece scattare un tam tam furioso, tutti temevano di dover dire addio ad un altro volto storico della televisione italiana. L'86enne poco dopo rispose alle chiamate de Il Messaggero tranquillizzando sulle sue condizioni: "Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio" disse, sottolineando di star bene.