“Pippo Baudo sta male”, le lacrime in diretta su Rai1 ma lui smentisce: “Sono andato a pranzo fuori” Nella giornata di sabato, c’era stata grande preoccupazioni per le sue condizioni di salute dopo le lacrime in diretta di Pippo Balistreri a Italia Sì, ma Pippo Baudo ha smentito tutto.

"Il mio nome è Pippo Baudo e sto bene". Lo dice forte e chiaro il decano dei conduttori televisivi attraverso il telefono della sua assistente, Dina Minna, contattata dalla redazione de Il Messaggero. Nella giornata di sabato, c'era stata grande preoccupazioni per le sue condizioni di salute dopo le lacrime in diretta di Pippo Balistreri a Italia Sì, la trasmissione condotta da Marco Liorni che si era subito stretta intorno a Baudo. Ma l'allarme scattato durante quella trasmissione, ha fatto scatenare un tam tam furioso che è stato per fortuna spezzato da Pippo Baudo in persona.

Le condizioni di salute di Pippo Baudo

Pippo Baudo, 86 anni, ha risposto alle chiamate della redazione de Il Messaggero tranquillizzando sulla sua salute: "Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio". Racconta Il Messaggero che a quel punto, l'intera redazione del quotidiano ha tributato un lungo applauso a Pippo Baudo, seppur attraverso il collegamento telefonico. L'assistente ha poi precisato che erano appena stati a pranzo fuori e ora il conduttore andava a fare un riposino pomeridiano. Qualcuno aveva scambiato il silenzio di Pippo Baudo durante il Festival di Sanremo, manifestazione di cui detiene il record di conduzione (13 volte, di cui 5 consecutive come Mike Bongiorno e come Amadeus, ma dal prossimo anno), per qualcosa di più grave.

L'apprensione nata in diretta tv

È stato Pippo Balistreri, intervistato a Italia Sì, a far scattare l'allarme. Lo storico direttore di palco del Festival, in una intervista di Marco Liorni, ha dichiarato: "Ho fatto almeno dieci edizioni con lui. Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe. Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo". E a quel punto, proprio Marco Liorni ha voluto mandare "un abbraccio fortissimo" a Pippo Baudo dallo studio di Italia Sì.