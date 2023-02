Giorgia ringrazia Pippo Baudo a Domenica In: “A Sanremo la sua presenza si sente sempre” Giorgia, ospite da Mara Venier a Domenica In, racconta la chiamata con Pippo Baudo al quale ho voluto rivolgere un ringraziamento particolare: “Io sono nata con lui, proprio a Sanremo”.

Conclusa l'ultima puntata del Festival di Sanremo, gli artisti che hanno partecipato alla kermesse come di consueto sono ospiti di Mara Venier nel salotto sanremese di Domenica In, per ripercorrere i momenti più intensi della loro esperienza. Arriva sul palco una delle cantanti più amate di quest'anno, ovvero Giorgia, che con la sua ironia, risponde alle domande dei giornalisti presenti in studio, raccontando di aver sentito telefonicamente Pippo Baudo.

Giorgia è arrivata a Sanremo 2023 con uno storico importante, la vittoria del 1995 appena esordiente con il brano "Come saprei" e con la seconda posizione del 2001 con "Di sole e d'azzurro", cantata poi con Elisa nella serata delle cover. A distanza di 22 anni dall'ultima partecipazione in gara alla kermesse canora, l'artista romana è tornata sul palco dell'Ariston vivendo una grande emozione, oltre e dandosi l'opportunità di rimettersi in gioco. "Io sono nata qui" ha ripetuto più volte e a questo proposito, ricordando gli esordi sanremesi, le viene chiesto se ha mantenuto la promessa di chiamare Pippo Baudo che la scelse tra le cantanti in gara.

Sì, l'avevo detto e l'ho fatto. Gli ho voluto dire che la sua presenza qua si sente, è stato direttore artistico e certe cose sono state create proprio da lui, secondo me Ama è molto vicino a Pippo come stile per quanto è addentro alle cose. La sua presenza, la forma del suo talento è qui, sento la voce nei corridoi, è vero che sono esaurita, ma lui ha lasciato tanto. Quindi volevo dirglielo, anche per dirgli un grazie, lui mi ha fatto un audio per cui ho pianto per mezz’ora.

La cantante, poi, commenta anche il sesto posto in classifica: "Per me è stato un modo per rimettermi alla prova, perché solo quando sei su questo palco capisci come andrà, non puoi prevederlo prima. Volevo portare una canzone che avesse a che fare con quello che sono io oggi". La cantante, poi, aggiunge di essersi divertita: "Di solito mi critico sempre, da sola, ma poi dopo la prima sera, sono riuscita a centrarmi e me la sono goduta di più".