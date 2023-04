Simona Ventura: “Ho 800 abiti e 500 paia di scarpe, non si butta via niente” Simona Ventura confessa di possedere un magazzino adibito esclusivamente a contenere i suoi abiti e le sue scarpe. “Ne ho tantissimi. La moda è ciclica e ho imparato che non si butta mai niente”.

A cura di Stefania Rocco

Simona Ventura possiede oltre 1000 articoli tra abiti e paia di scarpe, tanto da possedere un magazzino appositamente per contenerli. “Ho 800 vestiti e 500 paia di scarpe e li conservo in un magazzino”, ha confidato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice di Citofonare Rai2, in coppia con Paola Perego.

Un magazzino per gli abiti e le scarpe di Simona Ventura

Una collezione talmente vasta che Simona confessa di avere conservato in un luogo diverso dalla sua abitazione, per ovvie ragioni di spazio. “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica. Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”, ha ammesso Simona per poi raccontare che la figlia Caterina, di tanto in tanto, prenderebbe in prestito alcuni dei suoi articoli per indossarli. Non tutto, solo alcuni dei “tesori” di mamma Simona incontrerebbero la sua curiosità: “Cate non è interessata a tutto. I jeans, per esempio: i miei modelli a vita bassa non li metterebbe perché ora vanno quelli a vita alta”.

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Spazio poi al matrimonio con Giovanni Terzi, giornalista che da anni è il suo compagno. Dopo avere più volte annunciato il matrimonio, la coppia ha fatto sapere di non avere più una data precisa. “Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento. E sì: mi piacerebbe che la mia testimone fosse Paola (Perego, collega insieme alla quale conduce Citofonare Rai2, ndr)". La presentatrice è però certa che i fiori d’arancio ci saranno, sebbene non abbia voluto svelare la data: “Con Giovanni conviviamo già da quattro anni. Noi siamo innamorati e i nostri figli si vogliono bene. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia”.