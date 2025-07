“Siamo sconvolti, Gianluca Vacchi è andato via”: l’organizzato dell’evento accusa il dj e imprenditore

L’accusa è di Gianluca Boldreghini, proprietario dell’Hotel Fogliano e ideatore del Fogliano Arena, che si è scusato sui social per l’accaduto. Vacchi doveva suonare, ma dopo un problema tecnico verificatosi poco dopo l’inizio della serata, è andato via: “Non ci si può comportare così”.

Il presupposto era quello di una festa, ma la serata si è trasformata in un momento di grande imbarazzo. Sabato 12 luglio Gianluca Vacchi avrebbe dovuto esibirsi alla “Fogliano Arena“, ma il dj ha abbandonato la serata a pochi minuti dall'inizio, a seguito di problemi tecnici. Vacchi non ha intrattenuto nessuno ed è andato via poco dopo l’inizio dello spettacolo. A darne notizia è stato Gianluca Boldreghini, proprietario dell'Hotel Fogliano e ideatore del Fogliano Arena, rassegna nella quale era inserito l'evento di partecipazione di Gianluca Vacchi: “Siamo sconvolti. Gianluca Vacchi è andato via”, ha spiegato in un video pubblicato sui social.

Scarsa affluenza alla serata di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi figurava tra gli ospiti chiamati a intrattenere ospiti dell'hotel e visitatori nell'Arena. Il suo concerto, tuttavia, è durato davvero poco, perché a causa di un problema tecnico tutto si sarebbe fermato pochi minuti dopo l'inizio dell'esibizione. La motivazione, stando a quanto emerge, sarebbe stato un calo di tensione, ma in realtà la vera causa dovrebbe essere la poca affluenza, visto che sotto al palco c'erano all'incirca 300 persone, a dispetto delle 5mila che l'Arena è in grado di contenere. Il tutto nonostante un prezzo accessibile, di 10 euro compreso di consumazione.

Le parole di Boldreghini

Boldreghini, quindi, pochi minuti dopo il forfait dell'artista, ha voluto comunicare quanto accaduto sui social, attaccando Vacchi: "Sono sconvoltissimo. Ce l'abbiamo messa tutta, ma quello che è successo è esperienza, non so come chiamarla, mi dispiace tantissimo. Gianluca Vacchi se n'è appena andato, siamo sconvolti. Abbiamo avuto dei problemi tecnici, ci ha fatto montare tutto sulla nostra piazza, il pubblico meraviglioso perché ci siamo trasferiti dall'arena in piazza, ma lui se n'è andato. Che vi devo dire? Sono senza parole, ma non sarà questo a fermare i nostri eventi. È la prima esperienza negativa di questo tipo. Naturalmente chiunque abbia acquistato il biglietto sarà rimborsato. Non ho parole, non avrei mai pensato che un artista di tale fama, anzi fame, si comportasse così. Non ci si può comportare così".

Il silenzio di Gianluca Vacchi

Da parte di Vacchi al momento, nessun commento sulle pagine social, né spiegazioni pubbliche legate all'accaduto. Bisognerà chiarire quale sia stata l'entità del guasto e quanto sarebbe stato necessario attendere per poter ripartire con la musica.